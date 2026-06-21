Θεσσαλονίκης: Έκρηξη μολότοφ τα ξημερώματα κοντά σε σπίτι στις Συκιές

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν βόμβα μολότοφ εξερράγη στο οδόστρωμα της οδού Μακεδονομάχων, λίγα μόλις μέτρα από την κατοικία πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:45, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Ωστόσο, το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό στις Αρχές, καθώς στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν από περίπου έναν χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου.

Αυτόπτης μάρτυρας είδε δύο κουκουλοφόρους

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά εθεάθησαν λίγο πριν από την έκρηξη να κινούνται ύποπτα στο σημείο.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον έναν από τους δύο να βγάζει μπουκάλια από σακούλα, ενώ λίγο αργότερα άκουσε ήχους από σπασμένα γυαλιά. Στη συνέχεια είδε ένα από τα άτομα να απομακρύνεται τρέχοντας, ενώ ακούστηκε μηχανάκι να αναπτύσσει ταχύτητα. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία.

Έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, τα οποία διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το κατά πόσο η επίθεση συνδέεται με τον πρώην υπεύθυνο των φυλακών Διαβατών, δεδομένου ότι είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο αγνώστων με παρόμοιο τρόπο στο παρελθόν.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες κατοίκων και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις κινήσεις των δραστών και να διαπιστώσουν εάν η ενέργεια είχε συγκεκριμένο στόχο ή αποτελεί μέρος ευρύτερης δράσης.

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