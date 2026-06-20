Θεσσαλονίκη: Μοναχός ξάπλωσε στον δρόμο για να διακόψει την πορεία του Pride (Video)

Ένα απρόοπτο σκηνικό με δύο μοναχούς σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έλαβε χώρα η Πορεία Υπερηφάνειας στο πλαίσιο του «Thessaloniki Pride».

Ειδικότερα, την ώρα που η πορεία βρισκόταν επί της οδού Παύλου Μελά, δύο μοναχοί άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε», με τον έναν εξ αυτών μάλιστα να ξαπλώνει στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα, διακόπτοντας τη ροή της πορείας.

Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό στο χέρι, ενώ είχε τοποθετήσει και εικόνα της Παναγίας στον θώρακά του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, απομάκρυναν τους μοναχούς, χωρίς να σημειωθεί κάποια ένταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

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