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20.06.2026 16:23

Κορινθία: Σε εξέλιξη μεγάλες πυρκαγιές σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή – Περισσότεροι από 110 πυροσβέστες στη μάχη με τη φωτιά

20.06.2026 16:23
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Πηγή φωτογραφίας: Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση

Συναγερμό σήμαναν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία οι δύο μεγάλες πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν στην Κορινθία, με διαφορά λίγων λεπτών.

Στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγγελόκαστρο έχουν σπεύσει 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ επιχειρούν 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στη μάχη με τις φλόγες στην Άνω Αλμυρή επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρο, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 16:52
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