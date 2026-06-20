Κορινθία: Σε εξέλιξη μεγάλες πυρκαγιές σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή – Περισσότεροι από 110 πυροσβέστες στη μάχη με τη φωτιά

Συναγερμό σήμαναν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία οι δύο μεγάλες πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν στην Κορινθία, με διαφορά λίγων λεπτών.

Στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγγελόκαστρο έχουν σπεύσει 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ επιχειρούν 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, #Κορινθία.

Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές και 18 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Στη μάχη με τις φλόγες στην Άνω Αλμυρή επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρο, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

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