Ο σεισμός έκλεισε το φαράγγι της Σαμαριάς

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Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Κυριακή (21/06) το φαράγγι της Σαμαριάς για προληπτικούς λόγους. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνέχεια των δύο σεισμικών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες Σάββατο(20/06) και κατόπιν σχετικών οδηγιών από τον ΟΑΣΠ το φαράγγι της Σαμαριας την Κυριακή 21 Ιουνίου θα παραμείνει κλειστό.
Ο Εθνικός Δρυμός έκλεισε προληπτικά το Σάββατο μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γαύδου και έγιναν αισθητές μέχρι το Ηράκλειο.
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