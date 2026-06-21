search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 13:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.06.2026 10:20

Ο σεισμός έκλεισε το φαράγγι της Σαμαριάς

21.06.2026 10:20
faraggi samarias (1)

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Κυριακή (21/06) το φαράγγι της Σαμαριάς για προληπτικούς λόγους. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνέχεια των δύο σεισμικών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες Σάββατο(20/06) και κατόπιν σχετικών οδηγιών από τον ΟΑΣΠ το φαράγγι της Σαμαριας την Κυριακή 21 Ιουνίου θα παραμείνει κλειστό.

Ο Εθνικός Δρυμός έκλεισε προληπτικά το Σάββατο μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γαύδου και έγιναν αισθητές μέχρι το Ηράκλειο.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά Κορινθίας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Κτηνωδία στη Γαστούνη: «Θέμα χρόνου» η σύλληψη του οδηγού που πάτησε επίτηδες σκύλο – Οι τελευταίες πληροφορίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

nisia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία στα νησιά: «Δομικό πρόβλημα η διαχείριση των υδάτων» – Οι προτάσεις Βαρελίδη και Λέκκα (Video)

kwnstantopoulou_karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο πόλεμος Κωνσταντοπούλου – Καρυστιανού μόλις ξεκινάει

germania_tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Γκολ της ΕΡΤ2 με ποσοστά άνω του 33%

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με κάταγμα στον μηρό και το κεφάλι – Πιθανή η κακοποίηση του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos_obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος... Τον έφερα πίσω»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

monty-python-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο επικότερος ποδοσφαιρικός αγώνας: Ελλάδα - Γερμανία των Monty Python - (Video)

aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

pentelikon kifisia xenodoxeio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πεντελικόν: Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Κηφισιάς και το μυστήριο με τα σχέδια αξιοποίησής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 13:01
lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

nisia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία στα νησιά: «Δομικό πρόβλημα η διαχείριση των υδάτων» – Οι προτάσεις Βαρελίδη και Λέκκα (Video)

kwnstantopoulou_karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο πόλεμος Κωνσταντοπούλου – Καρυστιανού μόλις ξεκινάει

1 / 3