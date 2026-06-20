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20.06.2026 17:41

Γαύδος: Ανησυχία τις δύο σεισμικές δονήσεις – Απομακρύνθηκαν οι επισκέπτες από το Φαράγγι της Σαμαριάς

20.06.2026 17:41
gavdos

Έντονη ανησυχία προκάλεσαν στους κατοίκους της Γαύδου οι δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στις 12.31 και 12.37 στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του νησιού. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές όχι μόνο στη Γαύδο, αλλά και σε ολόκληρη τη νότια Κρήτη, στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Αμέσως μετά τους σεισμούς, κλιμάκια της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των δήμων πραγματοποίησαν προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, χωρίς να διαπιστωθούν προβλήματα ή ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Στη Γαύδο καταγράφηκαν μόνο μικρές κατολισθήσεις σε δύο μονοπάτια του νησιού, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί κάποιο σοβαρό ζήτημα. Την ώρα των σεισμών αρκετοί κάτοικοι βρίσκονταν στο λιμάνι, λόγω της άφιξης του πλοίου της γραμμής. Στη συνέχεια επέστρεψαν στα σπίτια τους, έχοντας λάβει τη σύσταση από την Πυροσβεστική να ενημερώσουν αν διαπιστώσουν οποιαδήποτε ζημιά.

Προληπτικά έκλεισε και το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου τη στιγμή των σεισμών βρίσκονταν 566 επισκέπτες. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν σημειώθηκε η παραμικρή πτώση βράχου ή πετρών από τα πρανή του φαραγγιού.

Το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού αντέδρασε άμεσα και με απόλυτη ψυχραιμία, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι επισκέπτες καθοδηγήθηκαν οργανωμένα είτε προς τη βόρεια είτε προς τη νότια έξοδο, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκονταν κατά τη διάρκεια των δονήσεων. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των πεζοπόρων προς την Αγία Ρουμέλη.

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