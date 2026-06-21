Κτηνωδία στη Γαστούνη: «Θέμα χρόνου» η σύλληψη του οδηγού που πάτησε επίτηδες σκύλο – Οι τελευταίες πληροφορίες

Οργή και αποτροπιασμό εξακολουθεί να προκαλεί η αδιανόητη κτηνωδία σε βάρος υπερήλικα σκύλου που βρήκε τραγικό θάνατο στη Γαστούνη, όταν οδηγός Ι.Χ. πέρασε επίτηδες από πάνω του.

Ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση του οδηγού, που επικηρύχθηκε με το ποσό των 3.000 ευρώ από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), θεωρείται θέμα χρόνου σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστο Συνδρεβέλη. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι πινακίδες δεν είναι ευδιάκριτες στο σοκαριστικό βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σπιτιού της περιοχής.

Όπως είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και οι Αρχές συλλέγουν οπτικό υλικό από τη διαδρομή του οχήματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για γυναίκα οδηγό, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό», τονίζοντας ότι ο οδηγός «αντιλήφθηκε απολύτως τι συνέβη», καθώς πέρασαν και οι δύο ρόδες πάνω από το ζώο, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ή προσπάθεια παροχής βοήθειας.

Η ίδια εξήγησε πως η Ομοσπονδία έχει ήδη κινηθεί νομικά και προσφέρει αμοιβή 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη.

Για κακουργηματική πράξη και «σκόπιμη ενέργεια» έκανε λόγο και ο ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ο οποίος επισήμανε ότι η βία κατά ζώων συνδέεται επιστημονικά με ευρύτερα πρότυπα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, και ειδικότερα «προπαίδεια βίας» που μπορεί να επεκταθεί και σε ανθρώπους.

Ο ίδιος εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις για την επικήρυξη, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια των αρχών, χωρίς «ιδιωτικοποίηση» της διαδικασίας, καθώς τα ψηφιακά ίχνη και το διαθέσιμο υλικό επαρκούν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Η θανάτωση ζώου αποτελεί κακούργημα στην Ελλάδα. Οι σοβαρές πράξεις βίας (βασανισμός, φόνος) διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, επισείοντας ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη. Για λοιπές παραβάσεις (π.χ. εγκατάλειψη, κακές συνθήκες διαβίωσης), προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή. Παράλληλα με την ποινική δίωξη, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 300€ έως και 30.000€ (ή και περισσότερα) ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το ζώο.

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