Οδηγός των εργαζομένων για την ετήσια καλοκαιρινή άδεια και το επίδομα – Ανάλυση από Αλέξη Μητρόπουλο

Απαντήσεις σε όλες τις απορίες και τα θέματα που προκύπτουν με τις καλοκαιρινές άδειες και το επίδομα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι δίνουν σε μία εκτενέστατη και κατατοπιστική ανάλυση οι Αλέξης Μητρόπουλος και Αγγελική Μητροπούλου.

Όλα όσα προβλέπουν και ισχύουν για την άδεια αναψυχής, τις αποδοχές αδείας, το Επίδομα Αδείας σε 33 ερωταπαντήσεις.

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