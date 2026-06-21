«Κίνημα» πολιτών φωνάζει για την ιδιωτικοποίηση των ακτών

Η ακρίβεια αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο της καθημερινότητας για τους πολίτες, καθώς η συσσώρευση των ανατιμήσεων τα τελευταία χρόνια έχει εξανεμίσει το διαθέσιμο εισόδημα.

Παρά την επιβράδυνση του πληθωρισμού, το κόστος διαβίωσης παραμένει πολύ υψηλό, υποχρεώνοντας μεγάλο μέρος των νοικοκυριών να αλλάζει συνεχώς τον προϋπολογισμό του.

Η ακριβή καθημερινότητα αποτυπώνεται έντονα από το σούπερ μάρκετ μέχρι τη στέγαση και την ενέργεια.

Τα έξοδα για ενοίκιο και λογαριασμούς ρεύματος απορροφούν τη «μερίδα του λέοντος» από τον μισθό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος να κόβει από άλλες δραστηριότητες.

Μία από αυτές (ειδικά το καλοκαίρι) είναι το μπάνιο στην παραλία. Μία συνήθεια που εδώ και χρόνια αποδεικνύεται σε δύσκολη εξίσωση.

Ξαπλώστρες από χρυσάφι

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην… «Αθηναϊκή Ριβιέρα», ένα σετ ξαπλώστρες μπορεί να αγγίξει έως και τα 50 με 100 ευρώ σε δημοφιλή beach bars τα Σαββατοκύριακα, ενώ σε οργανωμένες πλαζ η είσοδος ξεκινάει από 15 ευρώ το άτομο.

Την ίδια στιγμή, οι δημόσιες ελεύθερες παραλίες μειώνονται, αφού προχωράει με αμείωτη ένταση η ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους του αιγιαλού, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χώρος που καταλαμβάνουν τα ομπρελοκαθίσματα όλο και αυξάνεται, παρά τους κυβερνητικούς περιορισμούς.

Είναι σύνηθες να παρατηρούνται παραβάσεις όπου επιχειρήσεις καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που δικαιούνται, ενώ οι έλεγχοι που γίνονται δεν αρκούν ούτε στο ελάχιστο.

Πανελλαδικό μήνυμα

Όμως την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, σε μια περιοχή της Αττικής εδώ και δύο χρόνια έχει δημιουργηθεί μια ομάδα, ένα κίνημα πολιτών που θέλει να βάλει φρένο στην ιδιωτικοποίηση των παραλιών και ζητά να εφαρμοστεί το Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Άρθρο 5, ο αιγιαλός και η παραλία είναι δημόσια, εκτός συναλλαγής και κοινόχρηστα αγαθά.

Κύριος προορισμός τους είναι η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, κάτι που σημαίνει ότι δεν (θα έπρεπε να) υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες στην Ελλάδα.

Το κίνημα

Το κίνημα πολιτών «Ελεύθερες Παραλίες» διεκδικεί την ελεύθερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών στις δύο παραλίες που υπάρχουν στο Λαγονήσι από το 40,5 έως το 42ο χιλιόμετρο της Λ. Αθηνών – Σουνίου.

Το κίνημα «Ελεύθερες Παραλίες» δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2024, μέσα από την ανάγκη των κατοίκων του Δήμου Σαρωνικού να προστατέψουν τις παραλίες της περιοχής τους, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους χιλιάδες επισκέπτες που τις επιλέγουν κάθε καλοκαίρι για να κάνουν το μπάνιο τους.

Ένας από τους κατοίκους της περιοχής και μέλος του συντονιστικού «Ελεύθερες Παραλίες», ο Χρήστος Κοτσιρέας, τόνισε μιλώντας στο «Ποντίκι» ότι οι παραλίες Πεύκο και Ευκάλυπτα θα παραμείνουν δημόσιες και προσβάσιμες στον κόσμο.

Από το Λαγονήσι στο Σούνιο

Έχοντας στο πλευρό τους όλες τις παρατάξεις του Δήμου Σαρωνικού, αλλά και την ίδια τη δημοτική αρχή, ο Χρήστος Κοτσιρέας μαζί με άλλους ενεργούς πολίτες της περιοχής περιφρουρούν τις ακτές σε 24ωρη βάση θέλοντας να αποτρέψουν την περίφραξη των παραλιών, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί η ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου σε αυτές.

«Σκοπός της ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) ήταν να παραδώσει τις παραλίες σε επιχειρηματία και να γίνει η περίφραξή τους. Στον Δήμο Σαρωνικού μαζί με τους πολίτες αγωνιζόμαστε να μη χάσουμε το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Λαγονησίου», λέει ο Χρήστος Κοτσιρέας.

«Οι άδειες κατεδάφισης που είχε η ΕΤΑΔ στα χέρια της ακυρώθηκαν από την Πολεοδομία. Δήμος και πολίτες κίνησαν τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να αποτρέψουν την εκκαθάριση των ακτών. Έχουν γίνει τουλάχιστον 7 ερωτήσεις στη Βουλή σχετικά με το θέμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης», συμπληρώνει.

«Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε»

Επιπλέον, σημειώνει ότι η κατεδάφιση ενός μικρού θεάτρου ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του Συντονιστικού Αγώνα για τις Ελεύθερες Παραλίες.

«Αυτά τα γεγονότα δεν συμβαίνουν μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε συμπαραστάτες σε όλη την Αττική, αλλά και όλη τη χώρα. Ναύπλιο, Μονεμβασιά, Λευκάδα είναι μόνο μερικά από τις περιοχές που θέλουν να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις παραλιών».

Για τον Χρήστο Κοτσιρέα η δυναμική αντίδραση των πολιτών ήταν η μόνη επιλογή για να μπει ένα φρένο στα σχέδια της κυβέρνησης.

«Το κίνημα διατηρεί την αυτονομία του. Είμαστε πάνω από κόμματα και παρατάξεις. Τα πάντα εξαρτώνται από το πόσο αποφασισμένος είναι ο κόσμος. Θέλουμε να το πάμε μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε μέχρι να καταργηθεί η σύμβαση που θέλει να αλλάξει τη φυσιογνωμία και το φυσικό τοπίο ολόκληρης της περιοχής. Φοβόμαστε ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε εξελίξεις», υπογραμμίζει.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση, γιατί το Λαγονήσι είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού ο οποίος αφορά την ιδιωτικοποίηση του παραλιακού μετώπου που ξεκινάει από τον Άλιμο και θα τελειώνει στο Σούνιο.

«Βλέπουμε ήδη τι γίνεται στο Ελληνικό με αφορμή αυτό το αμφιλεγόμενο project όπου μεγάλο μέρος του πρώην αεροδρομίου έχει τσιμεντοποιηθεί, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν ήδη τις συνέπειες της περιβόητης ανάπτυξης που αφορά λίγους και εκλεκτούς».

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