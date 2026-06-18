Ενεργές οι απειλές από Τσίπρα και Σαμαρά

Απέναντι σε δύο πρόσωπα, που το καθένα έχει το ειδικό του βάρος στην πολιτική ζωή και έχει αφήσει το θετικό ή αρνητικό αποτύπωμά του στην πρόσφατη ιστορία του τόπου, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εμφανίζεται να δίνει τον δικό του αγώνα για να ξεκολλήσει από το 23,3% όπου τον εμφάνισε η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco στην πρόθεση ψήφου.

Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, αν και απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια, εμφανίζονται να απειλούν όχι μόνο την αυτοδυναμία της Ν.Δ. αλλά και το 25%, το οποίο ενεργοποιεί το μπόνους εδρών που παίρνει το πρώτο κόμμα.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι στην ίδια μέτρηση η Ν.Δ. εμφανίστηκε να έχει μονοψήφια διαφορά από το κυβερνών κόμμα με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πλασάρεται στο 14,2%. Όλα αυτά τη στιγμή που ο εφιάλτης του νέου κόμματος του Σαμαρά φαίνεται να στοιχειώνει το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι την ώρα που κάποιοι από το κυβερνητικό επιτελείο προσπαθούν να μειώσουν τα αποτελέσματα που θα έχει η κίνηση Σαμαρά, μιλώντας για 1%-1,5% απώλειες για τη Ν.Δ., παράλληλα επιχειρούν και πάλι με το αφήγημά τους να τον παρουσιάσουν ως προδότη της παράταξης.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανακης πάντως αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα να βρεθεί στην Καλαμάτα αλλά και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου αφού οι πληροφορίες που φτάνουν στην Πειραιώς λένε ότι υπάρχει μεγάλο θέμα στους νομούς αυτής της περιφέρειας. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πρώην πρωθυπουργό πάντως κορυφαία στελέχη έχουν πέσει στον αγώνα της αποδόμησης του.

Απολύτως ενδεικτικό της επιθετικής στρατηγικής κατά του πρώην πρωθυπουργού, είναι το ότι έχουν πυκνώσει οι αναφορές στην ιστορία του Σαμαρά, ο οποίος έφυγε το1992 από τη Ν.Δ., δημιούργησε την Πολιτική Άνοιξη και επανήλθε το 2004 στη Νέα Δημοκρατία. Το 2009 εξελέγη πρόεδρος του κόμματος και το 2012 πρωθυπουργός.

«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας για τον Σαμαρά και συμπλήρωσε: «Πιστεύω πως θα το σκεφτεί πολύ να προχωρήσει σε ένα κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό και πρωθυπουργό».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου τοποθετήθηκε λέγοντας πως «δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό».

Αγωνία για τις απώλειες

Η αγωνία που διακατέχει το κυβερνητικό στρατόπεδο έχει να κάνει με το ότι η Ν.Δ. έχει χάσει μέσα σε έναν χρόνο δύο ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου. Σήμερα, με βάση τα ποσοστά της Alco, εμφανίζεται στο 23,3%, ενώ πέρυσι την ίδια εποχή ήταν στο 25%.

Με βάση τα επιμέρους στοιχεία, το 43% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. δηλώνουν δυσαρεστημένοι, ενώ το 22% από αυτούς δηλώνει ότι έχει αποφασίσει να ψηφίσει άλλο κόμμα. Άρα το ποσοστό των δυσαρεστημένων που απομένει είναι 21%, στο οποίο ωστόσο απευθύνεται και ο Σαμαράς.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος βρίσκεται στο 57%. Άρα η Ν.Δ., για να μπορέσει να ξεκολλήσει από αυτά τα ποσοστά, θα πρέπει να ανεβάσει το ποσοστό συσπείρωσής της ώστε να μπορέσει να φτάσει στο 28%-30%. Όπως γίνεται αντιληπτό, εάν ο Σαμαράς καταφέρει να προσεγγίσει τους μισούς από τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για την κυβέρνηση, αφού θα είναι αμφίβολο αν θα πιάσει το 25% που χρειάζεται για να πάρει το εκλογικό μπόνους. Αυτό θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο και τις δεύτερες κάλπες, αφού σε αυτή την περίπτωση με δυσκολία θα φτάσει το 28-31%.

Ταύτιση Τσίπρα – Ανδρουλάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να επιχειρήσουν να λεηλατήσουν τα άλλα κόμματα δεξιότερα και αριστερότερα της Ν.Δ. Με δεδομένο ωστόσο ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει μία ιδιαίτερα συμπαγή εκλογική βάση και καθώς η Αφροδίτη Λατινοπούλου απευθύνεται σε ένα ακραία δεξιό ακροατήριο, αυτό που απομένει είναι το ΠΑΣΟΚ.

Ήδη το κυβερνών κόμμα έχει ξεκινήσει την επίθεση εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη συνδέοντάς τον με τον Τσίπρα και τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θεωρεί ότι στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει ένα ισχυρό αντιΣΥΡΙΖΑ κομμάτι. Άλλωστε στο κεντροδεξιό ακροατήριο ο πρώην πρωθυπουργός είναι κόκκινο πανί, αφού το συγκεκριμένο κοινό αποτελούσε τον κορμό του «Μένουμε Ευρώπη».

Ο πρωθυπουργός μάλιστα, συνδέοντας τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, έκανε λόγο για τον «Τζάμπα 1 και τονΤζάμπα 2», θέλοντας να δείξει ότι τα δύο κόμματα ακολουθούν το ίδιο μείγμα πολιτικής. Παράλληλα, ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου βλέπει μάλλον με προβληματισμό το γεγονός ότι η διαφορά ανάμεσα στη Ν.Δ. και την ΕΛΑΣ είναι μονοψήφια. Και αυτό επειδή το παρελθόν έχει αποδείξει ότι ο Τσίπρας είναι ένας σκληρός παίκτης, ο οποίος κατάφερε να διαψεύσει το σενάριο της αριστερής παρένθεσης.

Με την ακρίβεια και τη στέγη να βρίσκονται στην πρώτη θέση των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία, τα κυβερνητικά στελέχη γνωρίζουν πολύ καλά ότι μόνο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από τον πρωθυπουργό θα καταφέρει να πείσει ένα μέρος από τους σφόδρα δυσαρεστημένους πολίτες.

Οι ίδιοι, ωστόσο, ευελπιστούν ότι οι εξαγγελίες του Τσίπρα θα είναι μαξιμαλιστικές και χωρίς έγκυρη κοστολόγηση. Ήδη τα κυβερνητικά στελέχη έχουν αρχίσει να θυμίζουν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2023 ελπίζοντας ότι οι πολίτες θα φοβηθούν…

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