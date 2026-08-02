Φον ντερ Λάϊεν για το δυστύχημα στη Ψάθα: «Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία»

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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου που έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα.

Σε μήνυμά της στην πλατφόρμα «Χ» υπογράμμισε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος και τονίζοντας πως «χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς».

Το μήνυμα της Προέδρου της Κομισιόν

«Οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους και τις οικογένειες των Ελλήνων και Δανών πιλότων πυρόσβεσης που έχασαν τραγικά τη ζωή τους νωρίτερα σήμερα, έπειτα από σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους στην Ελλάδα.

Εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς.

Καθώς συνεχίζουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη με τις πυρκαγιές ο ένας στο πλευρό του άλλου, η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία».

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