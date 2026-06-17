«PosoKanei»: Τι είναι η πλατφόρμα που γίνεται η σημαία της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας – Ελπίδες και υπερβολές 

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το μεγάλο θέμα της ακρίβειας, που περισσότερο από τρία χρόνια ταλανίζει τους πολίτες και, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της κυβέρνησης, το Μέγαρο Μαξίμου εγκαινιάζει σήμερα την πλατφόρμα «PosoKanei». Σε αυτή θα ανεβαίνουν όλα τα προϊόντα και στη συνέχεια οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές.

Φυσικά και αυτό το εργαλείο, για το οποίο τα κυβερνητικά στελέχη είναι ιδιαίτερα υπερήφανα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πανίσχυρο ψηφιακό ελεγκτικό εργαλείο στα χέρια των πολιτών, έχει τις αδυναμίες του αφού και πάλι οι καταναλωτές θα πρέπει να διασχίζουν την Αθήνα για να βρουν πιο φθηνές τιμές.

Παράλληλα, είναι αμφίβολο αν αυτό το εργαλείο μπορεί να φανεί χρήσιμο στους ανθρώπους της επαρχίας.

Το κυβερνητικό επιτελείο εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένο από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και ειδικά από αυτά που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις μεταφορές.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος χθες περιόδευσε στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το Κέντρο Υγείας Βάρης και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μιλώντας με τους κατοίκους της περιοχής επεσήμανε ότι «Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2» – όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει – Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα.

Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς – αυτό που κάνω εδώ σήμερα στο, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές». Και πρόσθεσε: «Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα ΜΜΜ και εμείς έχουμε μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά.

Να έχετε μεγάλη επιφύλαξη αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν – σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές – Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα».

Οι προτάσεις που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ για τις συγκοινωνίες φαίνεται ότι απασχολούν ιδιαίτερα την κυβέρνηση, καθώς το μέτρο αυτό δεν κοστίζει ιδιαίτερα και είναι πολύ δημοφιλές στους Έλληνες πολίτες.

Έτσι, τα κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν με κάθε τρόπο να αποδομήσουν το αφήγημα αυτό λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσίπρας και ως ΣΥΡΙΖΑ και τώρα με άλλη φανέλα, αλλά με την ίδια ακριβώς λογική ως ΕΛ.Α.Σ, συνεχίζουν να προτείνουν ακοστολόγητα μέτρα. Εμείς, επί της αρχής, δεν είμαστε αντίθετοι σε κανένα μέτρο το οποίο βοηθάει τον κόσμο. Όλοι θέλουμε να μειωθούν κι άλλοι φόροι, όλοι θέλουμε να δοθούν ακόμα μεγαλύτεροι μισθοί, όλοι θέλουμε φθηνότερα εισιτήρια».

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