Μητσοτάκης από δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει

Τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης επισκέφθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με αντικείμενο την πορεία σημαντικών έργων υποδομής και την ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε τα αντιπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και στην προστασία κατοίκων και περιουσιών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Βάρης, όπου συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή.

Ακολούθησε συνάντηση στο Δημαρχείο με εθελοντές δασοπυροσβέστες, παρουσία του Δημάρχου και τοπικών φορέων, με αντικείμενο την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο και τη συμβολή του εθελοντισμού στην πολιτική προστασία.

Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα με την επίσκεψή του λέγοντας, «πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς – αυτό που κάνω εδώ σήμερα στο 3Β, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές».

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης. «Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το τζάμπα δεν υπάρχει» και πως «όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς», ενώ η κυβέρνηση, όπως είπε, έχει προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών. Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, τη μείωση φορολογικών βαρών για τη νέα γενιά και τις αυξήσεις που δόθηκαν στους συνταξιούχους για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, οι πολίτες αξιολογούν τις κυβερνήσεις με βάση τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους. «Πέρα από τη κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καυγάδες στα κανάλια, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έλαβε την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2023 επειδή παρουσίασε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι «εμείς έχουμε αντοχές. Είμαστε μαραθωνοδρόμοι, άλλοι φοβάμαι ότι θα εξαντληθούν στον αγώνα μέχρι τις εκλογές». Τόνισε ακόμη ότι, καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία της θητείας της, «κάθε μέρα μετράει», υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023 κατάφερε να οικοδομήσει μια ευρεία κοινωνική συμμαχία.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφασίσουν αν η χώρα θα επιστρέψει σε επιλογές του παρελθόντος ή θα συνεχίσει την παρούσα πορεία. «Θα πειραματιστούμε πάλι με μία λύση που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσει στον γκρεμό; Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς που ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι ότι αυτά τα οποία μας τάζουν δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν; Ή να εμπιστευτούμε μία κυβέρνηση η οποία έχει δείξει συνέπεια σε αυτά τα οποία είπε;», διερωτήθηκε.

Μάλιστα, συνέδεσε το πολιτικό διακύβευμα με το διεθνές περιβάλλον, σημειώνοντας ότι οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν «σε ποιον θα εμπιστευτούν τη διοίκηση της χώρας σε μία περίοδο γεμάτη γεωπολιτικές εξελίξεις».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλος ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη της κυβέρνησης στα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή, τονίζοντας ότι «όλα τα έργα που φτιάχνονται στην περιοχή είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη». Όπως ανέφερε, «η πόλη αλλάζει μορφή με τη βοήθεια της κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «και εγώ και οι αυτοδιοικητικοί τον ευχαριστούμε από καρδιάς».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη διαρκή παρουσία του Πρωθυπουργού στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της Περιφέρειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «σε όλα τα προβλήματά μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάντα παρών».

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