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01.08.2026 22:17

Συναγερμός στον νότιο Λίβανο: Το Ισραήλ γνωστοποίησε πως σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ

01.08.2026 22:17
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Νέα ένταση καταγράφεται στον νότιο Λίβανο, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετά μέλη της Χεζμπολάχ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς το Σάββατο, στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ, στον νότιο Λίβανο.

Όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, στρατιώτες εντόπισαν «αρκετούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» στην περιοχή και, μετά την αναγνώρισή τους, προχώρησαν σε επίθεση εναντίον τους, με στόχο την αποτροπή μιας άμεσης απειλής.

«Οι στρατιώτες επιτέθηκαν στους τρομοκράτες και τους εξουδετέρωσαν προκειμένου να αποτρέψουν την απειλή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η περιοχή του νότιου Λιβάνου παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της αντιπαράθεσης, λόγω της παρουσίας της Χεζμπολάχ και της στρατηγικής σημασίας των περιοχών κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

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