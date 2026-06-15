Χαρδαλιάς από Περιστέρι: Σε τροχιά υλοποίησης όλα τα κρίσιμα έργα υποδομών και πολιτισμού – Στόχος η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών

Στο Περιστέρι βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεών του και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο μιας συστηματικής προσπάθειας άμεσης επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες και καταγραφής των αναγκών σε επίπεδο έργων και υποδομών. Κατά την παραμονή του στην πόλη, ο Περιφερειάρχης πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, όπου τέθηκαν επί τάπητος τα έργα που βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιτάχυνση των διαδικασιών αποπεράτωσης, στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου τα έργα να προχωρούν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και με βάση τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα που έχουν τεθεί. Παράλληλα εξετάστηκε διεξοδικά και σειρά άλλων παρεμβάσεων που προγραμματίζονται για το προσεχές διάστημα, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των αστικών υποδομών, την ενίσχυση της λειτουργικότητας της πόλης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, όπου έγινε δεκτός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγόριο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ξεναγήθηκε στους χώρους του Μεγάρου, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε επιβεβαιώθηκε η διαρκής και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Μητρόπολης, Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Περιστερίου, με κοινό παρονομαστή την ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών δράσεων και της στήριξης ευάλωτων ομάδων, μέσα από συντονισμένες πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τις δυνατότητες και τις δομές των τριών φορέων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης προσέφερε στον Περιφερειάρχη ως συμβολικό δώρο σειρά βιβλίων, δύο εκ των οποίων έχουν επιμεληθεί από τον ίδιο.

Αυτοψία στο υπό ανέγερση σύγχρονο Μέγαρο Τεχνών

Η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε με αυτοψία στο χώρο των εργασιών κατασκευής του νέου υπερσύγχρονου Μεγάρου Τεχνών Δυτικής Αττικής που θα πάρει τη θέση του παλιού θεάτρου «Ξυλοτεχνία». Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πολιτιστική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής. Οι εργασίες στο οικόπεδο επί των οδών Παρασκευοπούλου, Κωστή Παλαμά και Δημοσθένους, συνολικής επιφάνειας 3.886 τετραγωνικών μέτρων, εξελίσσονται βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με στόχο την αποπεράτωση και παράδοση του έργου έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το έργο αφορά στην ανέγερση ενός σύγχρονου πολιτιστικού χώρου στο σημείο που βρισκόταν το παλαιό βιοτεχνικό συγκρότημα «Ξυλοτεχνία», με το παλαιό θέατρο να δίνει τη θέση του σε ένα νέο, το οποίο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές προδιαγραφές, προκειμένου να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός πολυδύναμου πολιτιστικού χώρου καθώς πέρα από θεατρικές παραστάσεις θα μπορεί επίσης να αξιοποιείται για συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ειδικότερα, το νέο θέατρο θα διαθέτει 280 σταθερές θέσεις και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φουαγιέ για θεατές, ηθοποιούς και προσωπικό, γραφείο πληροφοριών και εκδοτήριο εισιτηρίων, χώρο βεστιαρίου, αναψυκτήριο με υποστηρικτικούς αποθηκευτικούς χώρους, σύγχρονες εγκαταστάσεις υγιεινής, σκηνή με τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές, πλατεία και εξώστη, χώρους φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης σκηνικών, καμαρίνια, καθώς και ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο ελέγχου φωτισμού και ήχου. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των επισκεπτών και των εργαζομένων, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του συνόλου της εγκατάστασης. Τα δε υφιστάμενα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου θα διατηρηθούν, εντασσόμενα λειτουργικά στον συνολικό σχεδιασμό του χώρου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2021–2025 και χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με δικαιούχο και κύριο της πράξης τον Δήμο Περιστερίου. Το συμβατικό τίμημα, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 12.070.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε πως:

«Το Λεκανοπέδιο είναι μεγάλο. Ωστόσο, η έμφαση που δίνουμε, κι αυτό είναι πλέον σαφές προς όλους, αφορά τις γειτονιές μας. Γιατί, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Δυτική και την Ανατολική Αττική, υπάρχουν περιοχές που, δυστυχώς, έχουν μείνει αρκετά πίσω. Όλοι μιλούν για ισόρροπη ανάπτυξη, όμως για να επιτευχθεί θα πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο βασικών υποδομών για όλους.

Δεν μπορεί να υπάρχουν αστικοποιημένες περιοχές με μεγάλο πληθυσμό που να στερούνται βασικές υποδομές, όπως αποχέτευση, ύδρευση και άλλες στοιχειώδεις παροχές. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια δίνουμε σταθερά έμφαση στις γειτονιές μας, με προτεραιότητα τα έργα υποδομών. Συχνά γίνεται λόγος για περιοχές που καταγράφεται π.χ. αυξημένη εγκληματικότητα ή γενικότερα μεγάλη παραβατικότητα. Ωστόσο τέτοια φαινόμενα δεν είναι αποκομμένα από τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. Επομένως εκεί ακριβώς θα πρέπει να εστιάζουμε, στη βελτίωση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας.

Εδώ, στο Περιστέρι, επιτελείται ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο και είναι πραγματικά περήφανος και χαρούμενος γι’ αυτό. Από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια, κάνουμε το αυτονόητο προκειμένου να βοηθήσουμε την περιοχή. Το Περιστέρι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αττικής μετά την Αθήνα. Διαθέτει ξεχωριστά χαρακτηριστικά, παραμένοντας μια κατεξοχήν λαϊκή περιοχή. Γι’ αυτό και δίνουμε έμφαση στο συγκεκριμένο μέρος. Κάθε ευρώ που διαθέτουμε ως Περιφέρεια πιάνει τόπο στην πράξη, στην καθημερινότητα των πολιτών, στη βελτίωση των συνθηκών όλων των κατοίκων».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης ανέφερε τα εξής:

«Με τον Νίκο τον Χαρδαλιά ξεκινήσαμε μαζί την πολιτική μας διαδρομή στον χώρο της Αυτοδιοίκησης το 2002 και όλα αυτά τα χρόνια έχω διαπιστώσει από κοντά τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Σε κάθε θέση ευθύνης που αναλαμβάνει αφήνει το δικό του, διακριτό αποτύπωμα.

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό μας, στηρίζοντας έμπρακτα τον Δήμο Περιστερίου μέσα από την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής που αναβαθμίζουν την πόλη και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως τώρα, με την ανέγερση του θεάτρου «Ξυλοτεχνία» που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Η συνεργασία μας είναι άψογη και είμαι βέβαιος ότι έχουμε μπροστά μας πολλά ακόμη να υλοποιήσουμε μαζί, προς όφελος των δημοτών μας».

Τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευε κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Περιστερίου η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Περιστερίου, συμμετείχαν από πλευράς Δήμου, πέραν του κ. Παχατουρίδη, οι Αντιδήμαρχοι: Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας Αναστάσιος Θεοδωράκος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Παναγιώτης Λύκος, Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Ισότητας και ΚΕΠ Μαίρη Τσιώτα – Μάρκου, Πρασίνου και Παιδικών Χαρών Ιωάννης Καλαντώνης, Οικονομικών Ειρήνη Τσάκα – Αποστολοπούλου, Κέντρων Φιλίας Μαρία Αεράκη, Αθλητισμού Βασίλης Μπέτσης και Παιδικών Σταθμών και Εσόδων Ελευθέριος Αδαμάκης. Παρόντες ήταν επίσης η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αγγελική Σκαφιδά και η Υπεύθυνη Εκδηλώσεων και Δράσεων της ΔΕΠΑΔΠ Δέσποινα Βάσσου.

Τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του νέου Μεγάρου Τεχνών Δυτικής Αττικής, ο εργοδηγός Χρήστος Γιαννίδης.

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