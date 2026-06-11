Xαρδαλιάς: 5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας

«Η Περιφέρεια στέκεται αρωγός στο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο των Μητροπόλεων και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στα εγκαίνια των νέων παιδικών κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, στην Περιοχή Σφενδάλη της Μαλακάσας.

Το έργο, προϋπολογισμού 5,8 εκατ. ευρώ είχε ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2021-2025 και χρηματοδοτήθηκε από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. «Ήταν δύσκολο, διότι είχε απορροφηθεί μόλις το 14% των χρηματοδοτήσεων για την περάτωσή του, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση της Περιφέρειας, αρχές του 2024 και ήταν ένα από τα πρώτα έργα που θέσαμε σε προτεραιότητα» δήλωσε στον χαιρετισμό του ο κ. Χαρδαλιάς, αμέσως μετά τον αγιασμό, που τέλεσε ο μητροπολίτης Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ και την περιήγηση στους χώρους που ακολούθησε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια προχώρησε στην άμεση επικαιροποίηση των μελετών και την αποκατάσταση των χρηματοδοτικών ροών: «Ήταν μια συνειδητή επιλογή που κάναμε μαζί με τις υπηρεσίες μας, γιατί το έργο αυτό αφορά σε παιδιά. Και για εμάς τα παιδιά είναι προτεραιότητα, είναι στοίχημα, είναι η ευθύνη μας» συνέχισε ο περιφερειάρχης.

Ο κ. Χαρδαλιάς, ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά τους και χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Εκκλησίας, ενώ υπογράμμισε ότι θα σταθεί αρωγός στο έργο όλων των Μητροπόλεων του Λεκανοπεδίου. «Η ευθύνη μας απέναντι στον κόσμο είναι να παραδίδουμε έργα – και στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε ευτυχείς, γιατί η Εκκλησία, η οποία αγκαλιάζει τις κοινωνίες μας, είναι έτοιμη να προτείνει ανάλογες πρωτοβουλίες. Στο πρόσωπο του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη κ. Γαβριήλ έχουμε βρει έναν άνθρωπο που αγαπά το συνάνθρωπο και μαζί του μπορούμε να σχεδιάσουμε έργα πολύ σημαντικά, ειδικά αυτά τα οποία αφορούν τις νέες γενιές» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Η χάρη του Θεού έδωσε να αποπερατωθεί το έργο αυτό μετά από πολλά χρόνια εργασιών» δήλωσε ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, ευχαριστώντας θερμά τον περιφερειάρχη για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες προέβη για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση των εργασιών.

«Θέλω, λοιπόν, στο πρόσωπό σας, κ. Χαρδαλιά, να ευχαριστήσω όλη την Περιφέρεια Αττικής και όλα τα υπηρεσιακά στελέχη που εργάστηκαν υπό την καθοδήγησή σας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, αγαπητέ μας κύριε Περιφερειάρχα, είστε αυτός ο οποίος θα στηρίζει και θα ολοκληρώνει έργα. Έτσι, λοιπόν, σήμερα το έργο αυτό είναι καρπός αυτής της συνεργασίας και σας ευχαριστούμε θερμά» είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γαβριήλ δήλωσε μάλιστα την πρόθεση της Εκκλησίας να αποτελέσει η νέα δομή την αφορμή για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την Περιφέρεια σε ποικίλες δράσεις, υπογραμμίζοντας: «Θέλω να ξέρετε κ. Χαρδαλιά, ότι η Περιφέρεια Αττικής, θα μπορεί να βρίσκει εδώ έναν χώρο για να μπορεί να κάνει τις εκδηλώσεις της, να κάνει τις δραστηριότητες της, καθότι ο χώρος αυτός είναι και δικός μας και δικός σας».

Οι νέες κατασκηνώσεις μπορούν να φιλοξενήσουν σε κάθε περίοδο εκατοντάδες παιδιά από τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Φιλαδέλφεια, το Ηράκλειο και τον Δήμο Ωρωπού.

Οι εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε έκταση περίπου 22 στρεμμάτων και περιλαμβάνουν 12 κτηριακές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις λειτουργούν ως κοιτώνες φιλοξενίας, ενώ οι υπόλοιπες εξυπηρετούν τις καθημερινές και λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης, όπως o ναός, το μαγειρείο, η τραπεζαρία, το εστιατόριο, τα φυλάκια και λοιποί βοηθητικοί χώροι. Παράλληλα, ο χώρος διαθέτει γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, υπαίθρια κιόσκια, παιδικές χαρές, καθώς και πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων.

Τέλος στα εγκαίνια παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο επίσκοπος Επιδαύρου κ. Νικόδημος, οι δήμαρχοι Ν. Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου και Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος κ.α ενώ τον περιφερειάρχη συνόδευσαν ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος και υπηρεσιακά στελέχη.

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