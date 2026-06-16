Συνταγματική αναθεώρηση: Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη – Πρόταση ΠΑΣΟΚ για συνταγματική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία»

Σε κλίμα διαλόγου, αλλά όχι συναίνεσης, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης μπαίνοντας πλέον στην συζήτηση για τα άρθρα. Στη σημερινή συνεδρίαση η Επιτροπή ασχολήθηκε με τα άρθρα 5, 14 και 15 για την τεχνητή νοημοσύνη και την ελευθερία του Τύπου. Σημειώνεται ότι η αυριανή συνεδρίαση θα συζητήσει το άρθρο 16 και τις αλλαγές που προτείνονται από τη ΝΔ στην κατεύθυνση της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνεδρίαση, η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 5 στο οποίο θα ορίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη συνταγματικών αλλαγών σε σχέση με την θετική – ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την αντιμετώπιση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων από αυτήν. Επισήμανε δε πως με τη θέσπιση συνταγματικής πρόνοιας για την τεχνητή νοημοσύνη, η Ελλάδα θα γίνει «η πρώτη Χώρα που θα προχωρήσει στον Ψηφιακό Συνταγματισμό», όπως είπε, «ώστε η εποχή που ξεκινά να μας βρει ξανά προετοιμασμένους».

Επίσης, η πλειοψηφία ζητά την αναθεώρηση των άρθρων 14 και 15 για τη διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την προστασία του δημοσιογράφου έναντι του εργοδότη του, με τον κ. Στυλιανίδη να μιλά για την ανάγκη συνολικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των μήντια.

Πρόταση ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία»

Με φόντο τη σημερινή γυναικοκτονία στην Δράμα, το ΠΑΣΟΚ πρότεινε την προσθήκη έκτης παραγράφου στο άρθρο 5 του Συντάγματος, με τη ρητή πρόβλεψη ότι «η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του Κράτους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής υποστήριξε ότι με αυτή την προσέγγιση το φαινόμενο αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό, με έμφαση στην πρόληψη που τίθεται ως υποχρέωση του κράτους. O Ο ίδιος επισήμανε πως με αυτό τον τρόπο «κατοχυρώνεται ο όρος «γυναικοκτονία» στον ύψιστο, τον συνταγματικό βαθμό».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε παρεμβάσεις σε κοινωνικό επίπεδο και όχι μόνο στο νομικό. «Σκοτώνονται γυναίκες εξαιτίας του φύλου τους και δεν μπορούμε μόνο να το παρατηρούμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν τον αφορά το θέμα», σημείωσε.

Η Μαρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι το Σύνταγμα στην πράξη δεν κατοχυρώνει την ουσιαστική κοινωνική προστασία.

Στον αντίποδα, ο Γεώργιος Ρούντας, από τη ΝΙΚΗ ζήτησε το άρθρο 5 να συμπεριλάβει και το «ιερό δικαίωμα του εμβρύου από τη στιγμή της σύλληψης» με δεδομένο ότι το κόμμα του τάσσεται κατά του δικαιώματος στην άμβλωση.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Νάσος Ηλιόπουλος, σχολίασε ότι οι προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη είναι σε «θετική κατεύθυνση». Εκτίμησε όμως, ότι δεν μπορεί να υπάρξει πεδίο συναίνεσης με τη Νέα Δημοκρατία, όταν «έχετε υπουργό Υγείας τον Άδωνι που ταυτίζει το χάπι της άμβλωσης με το χάπι της επόμενης μέρας».

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