Τσίπρας: Με αφήγημα νίκης ακόμη και από την πρώτη κάλπη – Το βλέμμα στη «βελόνα» της ΕΛ.Α.Σ.

Το μήνυμα ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση έληξε επιτυχώς υπέρ της Συμπαράταξης και τώρα το στοίχημα είναι η νίκη επί του Μητσοτάκη έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας τις προηγούμενες μέρες σε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του.

Μάλιστα, στην εκδήλωση της Δευτέρας στη Νίκαια πήγε ένα βήμα παραπέρα τον συλλογισμό του, λέγοντας ότι «σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε και κυβέρνηση». Με την αναφορά στις 24 ώρες ο Τσίπρας εννοούσε ότι η ΕΛ.Α.Σ. κατοχύρωσε τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις συνειδήσεις των πολιτών με το «καλημέρα», από την επομένη της ίδρυσής της.

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Τσίπρας δείχνει να «προτρέχει», καθώς η κατοχύρωση της δεύτερης θέσης δεν σημαίνει απαραίτητα μείωση της διαφοράς με τη Ν.Δ. σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να στηρίξει ένα αφήγημα νίκης από τη δεύτερη κάλπη ή ακόμα και από την πρώτη.

Σημειώνεται στο μεταξύ ότι ο Αλέξης Τσίπρας την Παρασκευή, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έδειξε να δίνει έμφαση στη δεύτερη κάλπη, βάζοντας όμως στο κάδρο δειλά και την πρώτη. Σημείωσε εκεί ότι η εκλογική μάχη «δεν θα είναι περίπατος» για τον Μητσοτάκη, αντιθέτως θα είναι «αμφίρροπη», για να κλιμακώσει λίγο μετά με την αναφορά πως ο πρωθυπουργός «ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στη δεύτερη κάλπη θα χάσει, εμείς θα δώσουμε τη μάχη να χάσει και στην πρώτη». Λίγα εικοσιτετράωρα μετά, στη Νίκαια, η έμφαση μετατοπίστηκε στη νίκη από την πρώτη κάλπη: «Πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποια είναι αυτή η πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, κι αυτό τελείωσε, τώρα είναι η ώρα να δούμε όχι ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον Μητσοτάκη, στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες».

Στρατηγική καταπολέμησης του… «καναπέ»

Στην πραγματικότητα, ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να καλλιεργήσει κλίμα μεγάλης δυναμικής στην προσπάθεια να τη… διαμορφώσει. Με τις εξορμήσεις του, τα μέτρα που προτείνει, τις συζητήσεις και τις κόντρες γύρω από τον ίδιο και το κόμμα του, και βεβαίως με τα πολιτικά και εκλογικά μηνύματα περί νίκης, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των πολιτών και δυνητικών ψηφοφόρων και να αντιπαλέψει το αίτημα της ματαιότητας, προβάλλοντας την ιδέα ότι η νίκη είναι απολύτως εφικτός στόχος, επομένως αξίζει να σηκωθούν από τον καναπέ – μην ξεχνάμε ότι στις διακηρύξεις του νέου κόμματος ένας στόχος είναι κι αυτός, να κινητοποιηθούν και οι πολίτες που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη και ιδίως εκείνοι που δεν πάνε τα τελευταία χρόνια να ψηφίσουν.

Απώτερος στόχος ή αλλιώς το μείζον στοίχημα του καλοκαιριού είναι μέχρι τις θερινές διακοπές να μην καταγραφεί στασιμότητα στα σημερινά επίπεδα, γύρω στο 15%, αλλά να μετακινηθεί η βελόνα της ΕΛ.Α.Σ. προς τα πάνω, ώστε να αποτυπωθεί ότι όντως «κινείται» και άρα υπάρχει δυναμική που θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και εμφανής από τον Σεπτέμβριο.

Τα τρία προσωρινά όργανα

Στο μεταξύ, μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα κλείσουν βασικές εκκρεμότητες τη οργανωτικής συγκρότησης, με τα προσωρινά όργανα, των οποίων τη σύνθεση θα ορίσει σε αυτή τη φάση ο ίδιος ο Τσίπρας, μέχρι να είναι έτοιμο το κόμμα να πάει σε συνεδριακή διαδικασία, ώστε να υπάρξει εκλογή οργάνων.

Τρία αναμένεται να είναι τα όργανα που θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της Συμπαράταξης, δηλαδή το ευρύ όργανο που θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο, ένα μικρότερο όργανο, η Πολιτική Επιτροπή, κι ένα στενότερο όργανο, το Συντονιστικό Κέντρο (σαν Εκτελεστικό Γραφείο). Η σύνθεσή τους όσον αφορά πρόσωπα και αριθμό μελών είναι ακόμη υπό διαβούλευση, η οποία το πιθανότερο είναι να καταλήξει στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας. Ακολούθως, το Εθνικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει το Σάββατο 27 Ιουνίου, ώστε να εγκριθούν τα προτεινόμενα προσωρινά όργανα. Υπενθυμίζεται πως πρώτος γραμματέας του κόμματος έχει οριστεί ο πρώην βουλευτής Ευβοίας Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

ΣΥΡΙΖΑ: Προσπάθεια Φάμελλου να «καταπνίξει» την αμφισβήτηση από Πολάκη, Παππά και Δούρου

Τα «δόντια» του δείχνει ο Φάμελλος στους αμφισβητίες της μειοψηφίας με το «ξήλωμα» του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και τις προειδοποιήσεις ότι δεν θα επιτρέψει σε Πολάκη και λοιπούς «αντιφρονούντες» να βαθύνουν την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μένει να φανεί έως πού φθάνουν στην πράξη αυτές οι προειδοποιήσεις, αν εκτιμήσεις στελεχών είναι ότι οι διαγραφές από το κόμμα είναι μάλλον δύσκολη έως ανέφικτη υπόθεση. Αντιθέτως, συνομιλητές του Σωκράτη Φάμελλου εκτιμούν ότι δεν επιδιώκει μια σύγκρουση μέχρις εσχάτων, αλλά προσβλέπει σε ένα «ροκάνισμα» του χρόνου, έχοντας την προσδοκία ότι σε λίγους μήνες θα δικαιωθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κι αυτό διότι εκτιμάται πως στο πίσω μέρος του μυαλού του είναι αισιόδοξος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αλλάξει γνώμη για τη συμπόρευση.

Είτε έτσι είτε αλλιώς (ακόμα δηλαδή και αν πίσω από την απόφαση κρύβεται η ρευστοποίηση και η διάχυση στο κόμμα Τσίπρα, όπως πιστεύει η μειοψηφία αλλά και εξωτερικοί παρατηρητές και «δημοσιολογούντες»), ο Φάμελλος έχει να αντιμετωπίσει την πίεση της μειοψηφίας.

Η τελευταία, με βασικούς εκπροσώπους τούς Παππά, Πολάκη και Δούρου, ουσιαστικά εκδηλώνει πολιτική αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Φάμελλου μέσα από δημόσιες δηλώσεις προς το παρόν. Στόχος είναι η αμφισβήτηση αυτή κάποια στιγμή να πάρει και έμπρακτη μορφή με αμφισβήτηση και στα όργανα, ποντάροντας για αλλαγή συσχετισμών στην αποδρομή, δηλαδή τις αποχωρήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής και μεσαίων στελεχών που έχουν πάρει τις αποφάσεις τους για προσχώρηση στην ΕΛ.Α.Σ. (οι βουλευτές να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά είναι άλλο κεφάλαιο). Είναι βέβαια με ερωτηματικό ο βαθμός συνοχής της μειοψηφίας, καθώς ο Πολάκης έχει πιο μετωπική στάση απέναντι στον Φάμελλο σε αντίθεση με τον Νίκο Παππά, ο οποίος φαίνεται πιο μεθοδικός.

Πάντως, διαφαίνεται ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, με στόχο να υπάρξουν διευκρινίσεις για το πώς θα υλοποιηθεί η απόφαση στην πράξη και για να διαμορφωθεί ένας «οδικός χάρτης».

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