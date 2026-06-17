Αρχηγική εμφάνιση Πολάκη, ανοικτό παράθυρο για διεκδίκηση ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ

Επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, ενώ δήλωσε «παρών» αν δρομολογηθούν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης επανέλαβε τις αντιρρήσεις που έχει εκφράσει για τη γραμμή της Κ.Ε. του κόμματος. «Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να υπάρξει λύση. Ο πρόεδρος ενός κόμματος, δηλαδή ο Φάμελλος, να στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα», ανέφερε ο Π. Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει μέλλον.

Ο Παύλος Πολάκης έδειξε την πόρτα σε όσους θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Αν θέλουν να πάνε, με γεια τους, με χαρά τους. Αυτοί που δεν θέλουμε, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια άλλη απόφαση της Κ.Ε. Δεν μπορεί να λες “θα πάω σε έναν γάμο”, που δεν είμαι καλεσμένος, και να λες “εγώ θα πάω”. Μα αφού δεν σε κάλεσαν. Πώς θα πας;» σχολίασε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «Η δουλειά αν δεν χαλάσει, δεν θα σιάξει».

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι είτε υπάρχει άτυπη συμφωνία μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Τσίπρα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είτε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής, προκειμένου να δείξει ο Τσίπρας ελεημοσύνη σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης έθεσε ζήτημα παραίτησης ή αποπομπής του Σωκράτη Φάμελλου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει γραμμή. Κινούμαστε με θεσμικό τρόπο σε αυτή την κατεύθυνση» τόνισε και απάντησε ότι αν παραιτηθεί ή αποπεμφθεί ο Σωκράτης Φάμελλος «θα εκτιμηθεί τι θα κάνω. Εγώ πίσω δεν έκανα ποτέ».

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