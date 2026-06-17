ΣΥΡΙΖΑ σε αποσύνθεση: Ο Φάμελλος αλλάζει τους αμφισβητίες  – Ο ήπιος Παππάς και το σκληρό μήνυμα Πολάκη

Την «επόμενη μέρα», μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη στον Τσίπρα, προσπαθούν να διαχειριστούν στον ΣΥΡΙΖΑ, με ηγεσία και μειοψηφία να ανταλλάσσουν προειδοποιητικά μηνύματα. Μένει να φανεί, στο υπόλοιπο του καλοκαιριού, αν και πόσο θα τραβηχτεί το σκοινί και από τις δύο πλευρές.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε σε δύο βασικές αλλαγές σε κρίσιμα πόστα. Προχώρησε στο «ξήλωμα» του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, στο βαθμό που είναι ένα βασικό στέλεχος της μειοψηφίας που δεν συμφωνεί με την απόφαση της Κ.Ε. και από την άλλη «αποδέσμευσε» τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος εδώ και καιρό έδειχνε να μην αισθάνεται άνετα στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, από τη στιγμή που στηρίζει την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Από τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του κόμματος, λοιπόν, ο μεν Νίκος Παππάς «ξηλώθηκε», ο δε Χρήστος Γιαννούλης «Τραβήχτηκε» στο κόμμα για να αντικαταστήσει τον Κώστα Ζαχαριάδη στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος. Στις θέσεις τους, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι δηλαδή, τοποθετήθηκαν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας.

Πέρα από τις αντικαταστάσεις ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επιχειρεί ουσιαστικά να απονευρώσει την μειοψηφία που δείχνει διάθεση αμφισβήτησής του, και δημόσια με δηλώσεις και με τυχόν εσωκομματικές πρωτοβουλίες, έστειλε μηνύματα και με την ομιλία του.

Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν «καθαρή» και «θαρραλέα», και ότι «δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Ο πρόεδρος του κόμματος επιχείρησε να προβάλλει μια ιδέα κανονικότητας του κόμματος η οποία απειλείται από «εσωστρέφεια» με ευθύνη όσων αμφισβητούν τις αποφάσεις των οργάνων.

«Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς». Επισήμανση που φάνηκε να στοχεύει καταρχάς σε πρόσωπα όπως ο Νίκος Παππάς, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες έθετε θέμα διευκρινήσεων και διερωτάτο ποια είναι τα καθήκοντα Φάμελλου, ενδεχομένως και τη Ρένα Δούρου.

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι «δεν θα επιτρέψει» να δημιουργούν επιπλέον κρίση, πρόσωπα όπως ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος λίγο πριν τη συνεδρίαση (στην οποία δε μετείχε καθότι ανεξάρτητος) με βίντεο καλούσε τους βουλευτές να αποφασίσουν «με ποιον θα πάνε». Εγκαλούσε δε τον Σωκράτη Φάμελλο ότι ενώ έχουν περάσει εφτά μέρες από το «τελεσίγραφο» της μειοψηφίας να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα σε δέκα μέρες, δεν έχει να παρουσιάσει καμία εξέλιξη.

Σε τι μεταφράζεται όμως αυτό το «δε θα επιτρέψω» του Φάμελλου; Σύμφωνα με συνεργάτες του προέδρου ο Σωκράτης Φάμελλος με αυτή την αναφορά διαμηνύει ότι θα απαντά στις προκλήσεις, αλλά όχι κάτι πέραν αυτού, δείχνοντας να θεωρούν «τραβηγμένες» ερμηνείες ότι βγάζει «κίτρινα κάρτα» εν είδει προειδοποίησης πως η επόμενη πρόκληση επισύρει διαγραφή και από το κόμμα. Άλλωστε, λένε κάποιοι, αυτό θα απαιτούσε παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία είναι αποδιοργανωμένη αυτή τη στιγμή λόγω αποχωρήσεων.

Το μήνυμα Παππά και η διαφορετική γραμμή από Πολάκη

Από την άλλη ο Νίκος Παππάς, ο οποίος δεν ύψωσε τους τόνους για την αντικατάστασή του στη χθεσινή συνεδρίαση, διεμήνυε στη συνέχεια πως «ουδείς αναντικατάστατος» με την επισήμανση πως αυτό έχει γενική εφαρμογή. Άφηνε να εννοηθεί δηλαδή ότι το ίδιο ισχύει για όλους από τη βάση έως την κορυφή, άρα πιάνει και την ηγεσία. Σήμερα πάντως αναμένεται με ενδιαφέρον αν θα δώσει συνέχεια και με ποιο τρόπο.

Πάντως, τα ερωτηματικά για το αν στην μειοψηφία υπάρχει κοινή στάση ενισχύθηκαν, από το γεγονός ότι ενώ ο Πολάκης ουσιαστικά προέτρεπε βουλευτές να παραιτηθούν, εφόσον επιλέξουν να πάνε με τον Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς, κατά την τοποθέτησή του στην ΚΟ, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να μην παραιτηθεί κανείς από τους βουλευτές ώστε η κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της.

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