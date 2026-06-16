Ξηλώνεται το πουλόβερ στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τον Τσίπρα – Ο Φάμελλος «έφαγε» Παππά, «διευκόλυνε» Ζαχαριάδη, το μήνυμα Πολάκη και οι βολές εναντίον του

Ριζικές αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την αντικατάσταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος, Νίκου Παππά, ενώ αποδέσμευσε κοινή συναινέσει και τον Κώστα Ζαχαρι’άδη από εκπρόσωπο Τύπου, μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στην κλειστή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, άφησε αιχμές κατά όσων αμφισβητούν δημόσια την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, πρότεινε την αντικατάσταση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη – ο οποίος τις τελευταίες μέρες έχει ουσιαστικά αποσυρθεί από τη δημόσια εκπροσώπηση – από τον βουλευτή Χρήστο Γιαννούλη. Παράλληλα, και εν μέσω αιχμών στην ομιλία του για «αμφισβητήσεις» των συλλογικών αποφάσεων (και κατ’ επέκταση και του ίδιου) «ξηλώνει» από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου το Νίκο Παππά, βασικό εκπρόσωπο της μειοψηφίας που τάσσεται απέναντι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι προτείνονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Στην κλειστή εισήγησή του προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε πυρά και κατά του ανεξάρτητου Παύλου Πολάκη για την ανάρτηση με την οποία απεύθυνε κάλεσμα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε.

Επίσης, σημείωσε μεταξύ άλλων πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν καθαρή, «θαρραλέα» και κάλεσε τους βουλευτές να την στηρίξουν στην πράξη.

«Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Και φωτογραφίζοντας των Παύλο Πολάκη διεμήνυσε: «Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος».

Πρώτο σχόλιο-μήνυμα Παππά

«Ουδείς αναντικατάστατος» είναι ένα πρώτο μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Παππάς ως σχόλιο για την αντικατάστασή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου την οποία εισηγήθηκε ο Σωκράτης Φαμελλος στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Πηγές κοντά στο Νίκο Παππά που μετέφεραν το σχόλιο του, διευκρίνιζαν πώς το σχόλιο Παππά “είναι γενικής εφαρμογής”.

Κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι ισχύει και για τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος. Όσο για περαιτέρω κινήσεις του Νίκου Παππά – ο οποίος πάντως κατά τη συνεδρίαση δεν σήκωσε τους τόνους – διαμηνύουν σε αινιγματικό ύφος “περισσότερα από αύριο”…

Ο Ζαχαριάδης ζήτησε την αντικατάστασή του

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον Σωκράτη Φάμελλο για τη συνεργασία και αποκάλυψε ότι ο ίδιος ζήτησε την αντικατάσταση του. «Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον σύντροφό Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, τους εργαζόμενους στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που δουλέψαμε μαζί κάθε μέρα – όλη μέρα, τους αναπληρωτές και τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου που συνεργαστήκαμε άψογα. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος που με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους επαγγελματίες στο χώρο των media που είχαμε μια καλή συνεργασία με αλληλοσεβασμό. Ως Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ τοποθετηθήκαμε σχεδόν σε όλα στον βαθμό που μας αντιστοιχούσε, δεν αφήσαμε τίποτα αναπάντητο και ασχολίαστο και δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης τονίζει ότι η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα. «Μπαίνοντας στον όγδοο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν νέα δεδομένα για το κόμμα μας, όπως και για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης διαχωρίζει τη θέση του απο τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη ενόςισχυρού προοδευτικού πόλου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς «με κυβερνώσα προοπτική, θέση που σωστά προωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Χρήστο Γιαννούλη, αναλαμβάνει σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, θα στηρίξω την προσπάθειά του και μέσα από τα όργανα του κόμματος».

«Παρών» ο Πολάκης

Με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, o Παύλος Πολάκης είχε εξαπολύσει από νωρίς δριμεία επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, για την μη ύπαρξη συμφωνίας συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρώην υπουργός – ο οποίος είχε δώσει περιθώριο 10 ημερών στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συμφωνία με την ΕΛΑΣ – «πέρασαν εφτα μερες και “ακρα του ταφου σιωπη στον κάμπο βασιλευει”», προσθέτοντας ότι ο Σ. Φάμελλος «κανει -λέει- και συνεδριαση της Κοινοβουλευτικής Ομαδας για τη Συνταγματικη Αναθεωρηση, αντι να πει καθαρα και ξαστερα ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ» και τονίζοντας ότι «απαιτειται αμεσα λυση στον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Π. Πολάκης χαρακτηρίζει «πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά» το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που, όπως υποστήριξε, ουσιαστικά στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια απόφαση που «μόνο ονειροκρίτες μπορούν να εξηγήσουν», προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο.

Ταυτόχρονα καλεί «όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, σύντομα, καθαρά και τίμια, απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε και μας στήριξε», ζητώντας το ίδιο να πράξουν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν επιλέξει, όπως είπε, να στηρίξουν άλλο πολιτικό φορέα.

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