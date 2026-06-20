Αδιονόητη κτηνωδία στη Γαστούνη: Οδηγός πάτησε επίτηδες σκύλο με το αυτοκίνητό του

Οργή προκαλεί η νέα αδιανόητη κτηνωδία σε βάρος ηλικιωμένου αδέσποτου σκύλου στην περιοχή του Σταθμού στη Γαστούνη. Οδηγός ακινητοποίησε το όχημά του μπροστά στο ανυπεράσπιστο αδέσποτο και στη συνέχεια, αντί να το αποφύγει, πάτησε εσκεμμένα γκάζι και το σκότωσε.

Η αδιανόητη κτηνωδία έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σπιτιού της περιοχής.

Το οπτικό υλικό, που μαρτυρά πως δεν πρόκειται για ατύχημα, καταγράφει τον οδηγό να αποχωρεί από το σημείο εγκαταλείποντας το άτυχο τετράποδο νεκρό στην άσφαλτο.

Τον φρόντιζαν για περισσότερα από 20 χρόνια

Η νέα κτηνωδία έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των Αρχών. Κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι φρόντιζαν τον ηλικιωμένο σκύλο, κατήγγειλαν όσα συνέβησαν στο Α.Τ. Πηνειού.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού από το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Το γεγονός ότι η πινακίδα κυκλοφορίας δεν διακρίνεται καθαρά στο βίντεο, δυσχεραίνει την ταυτοποίηση.

Κάτοικοι της περιοχής, που φρόντιζαν τον σκύλο για περισσότερα από 20 χρόνια, απευθύνουν έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων σε όποιον αναγνωρίζει το όχημα ή διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

Η ανάρτηση κατοίκου της περιοχής

Κάτοικος της περιοχής γράφει στην ανάρτησή του στην ομάδα οι Αδέσποτες Ψυχές Αμαλιάδας:

«Την 18/06/26 έξω από το σπίτι μας στην Γαστούνη περιοχή σταθμός ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι που ζούσε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά μας.

Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι που το φρόντιζαν και το αγαπούσαν όλοι. Μεγάλωσε μαζί μας, φύλαγε τα σπίτια της γειτονιάς και αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη γίνει καταγγελία στο Α.Τ. Πηνειού.

Δυστυχώς η πινακίδα του οχήματος δεν διακρίνεται στο βίντεο. Αν κάποιος αναγνωρίζει το αυτοκίνητο ή γνωρίζει ποιος οδηγούσε εκείνη την ημέρα και ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, παρακαλείται να επικοινωνήσει είτε με εμάς είτε με τις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλούμε να μην γίνουν δημόσιες κατηγορίες ή στοχοποίηση προσώπων χωρίς στοιχεία. Σκοπός μας είναι μόνο να ταυτοποιηθεί ο οδηγός και να διαλευκανθεί το περιστατικό».

Η θανάτωση ζώου αποτελεί κακούργημα στην Ελλάδα. Οι σοβαρές πράξεις βίας (βασανισμός, φόνος) διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, επισείοντας ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη. Για λοιπές παραβάσεις (π.χ. εγκατάλειψη, κακές συνθήκες διαβίωσης), προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή. Παράλληλα με την ποινική δίωξη, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 300€ έως και 30.000€ (ή και περισσότερα) ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το ζώο.

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