Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

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Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:37 ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Τσαμαντά Θεσπρωτίας.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.
Νωρίτερα, στις 4:50 τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.
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