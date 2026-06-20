Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:37 ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Τσαμαντά Θεσπρωτίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, στις 4:50 τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κορυδαλλού – Πότε θα επανέλθει η ηλεκτροδότηση

Μύκονος: Φωτιά σε ιστιοφόρο με Πολωνούς κατά την πρόσδεση στη μαρίνα του νέου λιμένα

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, συνελήφθη για ναρκωτικά – Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του



