Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, συνελήφθη για ναρκωτικά – Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του

Οι Αρχές στην Κρήτη εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνθρωπο που είχε νοικιάσει το σπίτι της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τα τέλη Μαΐου.

Ο άνδρας βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, σε κοντινή απόσταση από την οικία, και συνελήφθη με την κατηγορία κατοχής ναρκωτικών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία, καθώς σε χώρο που χρησιμοποιούσε εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης, υπόθεση για την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

Ο ίδιος εκτιμάται ότι κρυβόταν μόνος του στην περιοχή της Αγιάς από το πρωί της Πέμπτης, 18/6, που είχαν χαθεί τα ίχνη του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του 43χρονου εντοπίστηκαν πολλές μικρές κηλίδες αίματος στην τηλεόραση και μία κηλίδα πρόχειρα καθαρισμένη στο σαλόνι.

Παράλληλα, αναμένονται αποτελέσματα και από τη σφουγγαρίστρα με την οποία φαίνεται να έχει καθαρίσει το σπίτι, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του 43χρονου ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Το χρονικό της εξαφάνισης και τα τελευταία ίχνη

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, θεωρείται βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης. Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης, ήταν το τελευταίο άτομο που την είδε στις 30 Μαΐου, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Έκτοτε, δεν έχει προκύψει κανένα νέο στοιχείο για το τι ακολούθησε.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αποχώρησε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00, καθώς είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον εν λόγω εργάτη για την παράδοση χρηματικού ποσού. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το τελευταίο σήμα του κινητού της κατεγράφη στην περιοχή όπου επρόκειτο να γίνει η συνάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χρήματα παραδόθηκαν κανονικά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιοδήποτε ίχνος για την πορεία της στη συνέχεια.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις Αρχές στις 9 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε οικογενειακές δυσκολίες και στη χαλαρή επικοινωνία που είχαν τα τελευταία χρόνια. Αν και οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές, η 45χρονη επισκεπτόταν περιστασιακά το πατρικό της σπίτι και δεν είχε εκφράσει ανησυχίες ή ενδείξεις που να προμηνύουν την εξέλιξη αυτή.

Ο αδελφός της είχε πρόσφατα απευθύνει έκκληση για βοήθεια, εκφράζοντας τον αυξανόμενο φόβο ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι σοβαρό στην αδελφή του.

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