Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εξαφανίστηκε και ο ενοικιαστής που θεωρείται ως βασικός ύποπτος

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, έχει εξαφανιστεί και ο σκοπιανός ένοικος του σπιτιού της, ο άνθρωπος που ουσιαστικά την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η εξαφάνισή του έγινε χθες το πρωί και από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η αστυνομία τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο της υπόθεσης και πλέον οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση και της Σταυρούλας, αλλά και του σκοπιανού ένοικού της, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά.

Στο στόχαστρο των ερευνών έχουν μπει και οι κάμερες από το σπίτι που άνηκε στην 45χρονη και το νοίκιαζε.

Η έκκληση του αδερφού της

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοείται από τις 30 Μαΐου και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να αποκαλύπτει τι συνέβη μετά τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της.

Ο αδερφός της 45χρονης πρόσφατα απηύθυνε έκκληση για βοήθεια καθώς οι φόβοι του ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι κακό στην αδερφή του έχουν αρχίσει και φουντώνουν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00 το μεσημέρι. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτων έγινε κανονικά, ωστόσο από εκείνο το χρονικό σημείο δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για την πορεία της.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις Αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδελφό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση οφείλεται σε οικογενειακές δυσκολίες και στην περιορισμένη επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τα τελευταία χρόνια, η Σταυρούλα επισκεπτόταν το πατρικό τους σπίτι και η 45χρονη δεν είχε εκφράσει πότε ανησυχίες ή προβληματισμούς που θα μπορούσαν να προμηνύουν μια τέτοια εξέλιξη.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία τραπεζική συναλλαγή, ανάληψη χρημάτων ή άλλη οικονομική δραστηριότητα που να συνδέεται με την 45χρονη μετά την ημέρα της εξαφάνισής της.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης, δεν χρησιμοποιούσε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν οδηγούσε, στοιχεία που δυσκολεύουν περαιτέρω την προσπάθεια εντοπισμού της και τον σχηματισμό μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας για τις κινήσεις της.

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