Χανιά: Ηλικιωμένος οδηγός ένιωσε αδιαθεσία και πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό του

Την τελευταία του πνοή μέσα στο αυτοκίνητό του άφησε ένας 80χρονος οδηγός στα Χανιά, το πρωί της Παρασκευής (19.6.26).

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 80χρονος οδηγούσε και ενώ βρισκόταν επί της οδού Νικολάου Σκουλά στα Χανιά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, σταμάτησε το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ ενώ λίγα λεπτά αργότερα ξεψύχησε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

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