Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ανησυχία για τη νέα εστία στη Ζαχάρω – Σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης

Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί στον κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλείας η επιβεβαίωση νέας εστίας ευλογιάς αιγοπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρως, καθώς από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της ευλογιάς σε γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες.

«Η εμφάνιση νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ενεργοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέτρο πρόληψης, ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο διασποράς της νόσου και να προστατεύσουμε τους κτηνοτρόφους μας, το ζωικό κεφάλαιο και την τοπική οικονομία. Ζητώ από όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης.

Τέλος, έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης στη διασταύρωση προς Φιγαλεία, επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρως – Κυπαρισσίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζαχάρως.

Το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Σταθμός θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, από τις 08:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, πραγματοποιώντας απολυμάνσεις σε οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμό που διέρχονται από το σημείο.

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