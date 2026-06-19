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19.06.2026 11:49

Πειραιάς: Σύλληψη 53χρονου με πλαστά χαρτομίσματα και σπίτι… οπλοστάσιο (photo)

19.06.2026 11:49
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Στη σύλληψη ενός 53χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πειραιά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια προανακριτικής έρευνας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 55 πλαστά χαρτονομίσματα, 104 φυσίγγια, 187 φυσίγγια αεροβόλου όπλου, έξι φυσίγγια κρότου-αερίου, όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων, στυλό που είχε μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει φυσίγγια, τέσσερα μαχαίρια, τρεις αναδιπλούμενοι σουγιάδες, ένα ξίφος και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.

Όπως έγινε γνωστό, ο 53χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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