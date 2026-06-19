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19.06.2026 11:15

Βόλος: Εκβίασαν 13χρονο γιο επιχειρηματία και του πήραν 370.000 ευρώ (!)

19.06.2026 11:15
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Θύμα εκβιασμού έπεσε ένας 13χρονος στον Βόλο από έναν 34χρονο και 4 ανήλικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, όλα άρχισαν όταν ο 13χρονος προμηθεύθηκε βεγγαλικά, τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του.

Ωστόσο, ένας φίλος του τον έπεισε να του δώσει μερικά από τα πυροτεχνήματα, ο οποίος με την σειρά του υποστήριξε ότι τα έδωσε στον 34χρονο.

Στην πορεία ο φίλος του 13χρονου μαζί με τον 34χρονο ανέφεραν στον ανήλικο ότι ο 34χρονος συνελήφθη για την κατοχή βεγγαλικών και μαζί με άλλους τρεις ανήλικους εκβίασαν τον 13χρονο ζητώντας του χρήματα για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος και οι γονείς του.

Έτσι ο 13χρονος τρομοκρατημένος αφαίρεσε τμηματικά από το σπίτι του 370.000 ευρώ (!) από τις αρχές Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου τα οποία και έδωσε προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή τους αλλά και τη νομική εκπροσώπηση του «συλληφθέντα»….

Σύμφωνα με το ERTNews, ο ανήλικος βρήκε το μεγάλο ποσό στο σπίτι του καθώς ο πατέρας του είναι επιχειρηματίας και φύλασσε στην κατοικία του τα χρήματα από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Οι γονείς του ανήλικου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα στις 17 Ιουνίου και τότε ο γιος του αποκάλυψε τον εκβιασμό, με τους ίδιους να καταγγέλλουν το περιστατικό στην Ασφάλεια Βόλου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 34χρονος, στην κατοικία του οποίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα χρήματα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο από τους τέσσερις ανηλίκους που αναζητούνται.

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