Τροχαία: Πάνω από 19.000 οι οδηγοί που πιάστηκαν χωρίς δίπλωμα φέτος

Σε παρόμοια – υψηλά – επίπεδα με πέρσι κινούνται οι καταγεγραμμένες από την Τροχαία παραβάσεις για οδήγηση χωρίς δίπλωμα στη χώρα, δείχνοντας ότι το φαινόμενο έχει πάρει ενδημικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία επικαλείται η «Καθημερινή», 19.060 παραβάσεις αφορούν στέρηση ικανότητας άδειας οδηγού για διάφορους λόγους σε όλη την επικράτεια κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, έναντι 19.211 το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και 32.272 το πεντάμηνο του 2024.

Στην Αττική, οι παραβάσεις ανήλθαν κατά το α’ πεντάμηνο του 2026 σε 9.180 έναντι 6.861 πέρυσι και 12.374 το πεντάμηνο του 2024. Κάπως καλύτερη είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, με τον αριθμό να μειώνεται από 3.011 το πρώτο πεντάμηνο του 2024 σε 1.124 το αντίστοιχο φετινό διάστημα. Η αύξηση που καταγράφεται στην Αττική το φετινό πεντάμηνο σε σχέση με πέρυσι οφείλεται και στην εντατικοποίηση των ελέγχων.

Η αστυνομία, αλλά και οι ειδικοί χωρίζουν τους παραβάτες σε τρεις κατηγορίες:

Από τη μία τους νεαρούς που παίρνουν το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα εν είδει μαγκιάς και εντυπωσιασμού,

που παίρνουν το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα εν είδει μαγκιάς και εντυπωσιασμού, Από την άλλη ανθρώπους που δεν απέκτησαν ποτέ δίπλωμα , δεν έχουν λάβει τη δέουσα εκπαίδευση, αλλά οδηγούν εδώ και πολλά χρόνια και θεωρούν ότι έχουν εμπειρία, και

, δεν έχουν λάβει τη δέουσα εκπαίδευση, αλλά οδηγούν εδώ και πολλά χρόνια και θεωρούν ότι έχουν εμπειρία, και Η τρίτη κατηγορία αφορά ανθρώπους που έχασαν το δίπλωμα λόγω παραβάσεων του ΚΟΚ, αλλά… αδιαφορούν και συνεχίζουν να οδηγούν.

Πάντως, για όλους αυτούς, αν πιαστούν, η τιμωρία είναι βαριά: σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, σε όσους συλλαμβάνονται να οδηγούν αυτοκίνητο χωρίς άδεια ή/και δίπλωμα επιβάλλεται πρόστιμο 700 ευρώ, επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος, εφόσον υπάρχει, και αφαίρεση πινακίδων για 30 ημέρες.

Επίσης, όποιος οδηγεί όχημα ενώ η άδεια οδήγησής του έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος και πρόστιμο τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Αυτό που επισημαίνουν οι ειδικοί είναι ότι είναι σύνηθες το φαινόμενο, κυρίως στην επαρχία, άτομα μικρής ηλικίας να οδηγούν δίκυκλα μικρού κυβισμού ή ακόμη και αγροτικά οχήματα χωρίς δίπλωμα, με τους ίδιους τους γονείς να ενθαρρύνουν τέτοιες συμπεριφορές.

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