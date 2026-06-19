search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 12:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2026 10:28

Τροχαία: Πάνω από 19.000 οι οδηγοί που πιάστηκαν χωρίς δίπλωμα φέτος

19.06.2026 10:28
troxaia_eleghoi_new

Σε παρόμοια – υψηλά – επίπεδα με πέρσι κινούνται οι καταγεγραμμένες από την Τροχαία παραβάσεις για οδήγηση χωρίς δίπλωμα στη χώρα, δείχνοντας ότι το φαινόμενο έχει πάρει ενδημικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία επικαλείται η «Καθημερινή», 19.060 παραβάσεις αφορούν στέρηση ικανότητας άδειας οδηγού για διάφορους λόγους σε όλη την επικράτεια κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, έναντι 19.211 το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και 32.272 το πεντάμηνο του 2024.

Στην Αττική, οι παραβάσεις ανήλθαν κατά το α’ πεντάμηνο του 2026 σε 9.180 έναντι 6.861 πέρυσι και 12.374 το πεντάμηνο του 2024. Κάπως καλύτερη είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, με τον αριθμό να μειώνεται από 3.011 το πρώτο πεντάμηνο του 2024 σε 1.124 το αντίστοιχο φετινό διάστημα. Η αύξηση που καταγράφεται στην Αττική το φετινό πεντάμηνο σε σχέση με πέρυσι οφείλεται και στην εντατικοποίηση των ελέγχων.

Η αστυνομία, αλλά και οι ειδικοί χωρίζουν τους παραβάτες σε τρεις κατηγορίες:

  • Από τη μία τους νεαρούς που παίρνουν το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα εν είδει μαγκιάς και εντυπωσιασμού,
  • Από την άλλη ανθρώπους που δεν απέκτησαν ποτέ δίπλωμα, δεν έχουν λάβει τη δέουσα εκπαίδευση, αλλά οδηγούν εδώ και πολλά χρόνια και θεωρούν ότι έχουν εμπειρία, και
  • Η τρίτη κατηγορία αφορά ανθρώπους που έχασαν το δίπλωμα λόγω παραβάσεων του ΚΟΚ, αλλά… αδιαφορούν και συνεχίζουν να οδηγούν.

Πάντως, για όλους αυτούς, αν πιαστούν, η τιμωρία είναι βαριά: σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, σε όσους συλλαμβάνονται να οδηγούν αυτοκίνητο χωρίς άδεια ή/και δίπλωμα επιβάλλεται πρόστιμο 700 ευρώ, επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος, εφόσον υπάρχει, και αφαίρεση πινακίδων για 30 ημέρες.

Επίσης, όποιος οδηγεί όχημα ενώ η άδεια οδήγησής του έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος και πρόστιμο τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Αυτό που επισημαίνουν οι ειδικοί είναι ότι είναι σύνηθες το φαινόμενο, κυρίως στην επαρχία, άτομα μικρής ηλικίας να οδηγούν δίκυκλα μικρού κυβισμού ή ακόμη και αγροτικά οχήματα χωρίς δίπλωμα, με τους ίδιους τους γονείς να ενθαρρύνουν τέτοιες συμπεριφορές.

Διαβάστε επίσης:

Περιπέτεια για δύο 22χρονους στον Όλυμπο, ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης

Θεσσαλονίκη: Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ – Δικογραφία σε βάρος 42χρονου

Εύβοια: Έβαλαν δίχτυα για να κρατήσουν τις μέδουσες μακριά από τις ακτές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

aigoprovata_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ανησυχία για τη νέα εστία στη Ζαχάρω – Σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης

bbc
MEDIA

Δημόσια ΜΜΕ: Τι λέει η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις ειδήσεις τους, η επίδραση στη ζωή και την κοινωνία

PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Ηλεία, Κιλκίς και Εύβοια – Συνολικά 103 το 2026

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Ενδοσκοπική Επέμβαση Βουβωνοκήλης με την Πρωτοπόρο Μέθοδο TEP

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Εντυπωσιακή επιστροφή στα εγκαίνια του Προεδρικού του Κέντρου στο Σικάγο – Μπάιντεν, Κλίντον και Μπους έδωσαν το «παρών» (Photos/Videos)

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

trump deixnei g7
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Η επόμενη ημέρα σε Ισραήλ και Λίβανο, οι νικητές και οι χαμένοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 12:03
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

aigoprovata_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ανησυχία για τη νέα εστία στη Ζαχάρω – Σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης

bbc
MEDIA

Δημόσια ΜΜΕ: Τι λέει η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις ειδήσεις τους, η επίδραση στη ζωή και την κοινωνία

1 / 3