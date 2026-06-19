Εύβοια: Έβαλαν δίχτυα για να κρατήσουν τις μέδουσες μακριά από τις ακτές

Άμεσα ανταποκρίθηκε ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την αυξημένη παρουσία μεδουσών σε παράκτιες περιοχές της Εύβοιας.

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι πόροι και κλήθηκαν οι δήμοι να υποβάλουν αιτήματα ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα προστασίας των λουομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας EviaOnline, ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ήταν ο πρώτος που κινήθηκε άμεσα, ολοκληρώνοντας γρήγορα τη σχετική μελέτη και καταθέτοντας τον φάκελο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την Παρασκευή θα ξεκινήσει η τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών διχτυών στις παραλίες της Λίμνης και των Ροβιών.

Σε μήνυμά του, ο αντιδήμαρχος Λίμνης, Άγγελος Κωσταντινάκης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η προστασία των λουομένων και η αναβάθμιση των παραλιών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

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