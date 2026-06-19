Πλησιάζει η λήξη της παράτασης για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα που περιμένουν τους «ξεχασιάρηδες»

Αντίστροφη μέτρηση για να λήξει και η παράταση των 7 ημερών από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Η νέα προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/ λήγει στις 22 Ιουνίου.

Η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως τέλη Οκτωβρίου.

Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων.

Υποχρέωση του ιδιοκτήτη και η συγκομιδή των υλικών

Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου δεν είναι υπόχρεος μόνο για το οικόπεδό του, αλλά οφείλει να φροντίσει για τη νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους.

Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:

Απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα.

Απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους.

Αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους, ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων.

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