Συναγερμός για δύο εξαφανίσεις ανηλίκων σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη

Δύο 14χρονα παιδιά αγνοούνται καθώς τα ίχνη τους χάθηκαν από δομές φιλοξενίας σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 17/06/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε ο Σαμίρ (ον.) Ελ Χαντάτ (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Λάρισα.

Ο Σαμίρ (ον.) Ελ Χαντάτ (επ.), έχει ύψος 1.65μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελονι, μπεζ t-shirt και μαύρα παπούτσια.

Παράλληλα, ένα ακόμη 14χρονο παιδί αναζητείται στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιούσεφ (ον.) Τζούμαα (επ.), επίσης αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 16/06/2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων, στην Θεσσαλονίκη.

Ο Γιούσεφ (ον.) Τζούμαα (επ.) έχει ύψος 1.55μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη αθλητική βερμούδα, ασπρόμαυρη ριγέ μπλούζα και μπλε σαγιονάρες.

Το Χαμόγελο του Παιδιού πρόχωρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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