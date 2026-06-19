Αίγιο: Ανοιχτό και το σενάριο του συνεργού – Δημογλίδου: «Ο δράστης είχε τον χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος»

Νέα δεδομένα φέρνουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα που παραδόθηκαν στις Αρχές για το διπλό φονικό στο Αίγιο ενώ το επίμαχο διάστημα των 6 ωρών από τη στιγμή που δολοφονήθηκαν μητέρα και γιος αποτελεί και το κομβικό διάστημα για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν χθες, Πέμπτη (18/6) από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της μητέρας, ούτε και γενετικό υλικό (DNA) στα νύχια των θυμάτων και του φερόμενου ως δράστη.

Παράλληλα, στο μαχαίρι που θεωρείται το όπλο του εγκλήματος δεν εντοπίστηκαν δικά του αποτυπώματα. Τα μοναδικά αποτυπώματα που βρέθηκαν ανήκουν στα δύο θύματα.

Δημογλίδου: Ο δράστης είχε αρκετό χρόνο για να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος

«Δεν υπήρχε στοιχείο για άλλο πρόσωπο, ούτε και προκύπτει ιατροδικαστικά ότι αυτά τα δύο άτομα έχουν αλληλοεξοντωθεί. Αν αποδειχθεί ότι είναι ο 65χρονος που έχει συλληφθεί και έχει προφυλακισθεί ο δράστης, είχε αρκετό χρόνο για να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος και υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό. Για παράδειγμα εάν ένας άνθρωπος κάνει χρήση πυροβόλου όπλου και πλυθεί πάρα πολύ καλά, είναι αναμενόμενο να μη βρεθεί πυρίτιδα» τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται κι άλλα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Για παράδειγμα, εξετάζεται εξονυχιστικά και το όχημα του 65χρονου, όπως και κάποια άλλα σημεία του σπιτιού, όπου έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία.

Η κα Δημογλίδου υποστήριξε ακόμη ότι «δεν έχει βρεθεί και το κινητό της συντρόφου του, παρά μόνο ένα μέρος του, το οποίο δεν είναι λειτουργικό».

Σε ερώτηση για το εάν ο άνθρωπος αυτός μπορεί να αθωωθεί, η κα Δημογλίδου απάντησε ότι «υπάρχουν κατηγορούμενοι που έχουν καταδικαστεί και χωρίς ομολογία. Οι έρευνες συνεχίζονται και περιμένουμε».

Είχε συνεργό;

Στο τραπέζι βρίσκεται και το σενάριο του συνεργού, όχι στο έγκλημα, αλλά στην προσπάθεια καθαρισμού του χώρου και της εξαφάνισης στοιχείων, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR.

Υπενθυμίζεται ότι και η γιαγιά του Ολύμπιου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπήρξε πρόσωπο που να βοήθησε τον 65χρονο.

Νέος κύκλος ερευνών

Οι έρευνες μπαίνουν σε νέα φάση, καθώς αναμένεται νέος κύκλος καταθέσεων, ενώ συνεχίζεται η εξέταση πρόσθετων ευρημάτων που συλλέχθηκαν από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα επόμενα εργαστηριακά αποτελέσματα θα είναι καθοριστικά για τη σύνθεση του παζλ της υπόθεσης και για το αν θα ενισχυθεί ή θα αποδυναμωθεί το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιταλού κατηγορούμενου.

Διαβάστε επίσης:

Πλησιάζει η λήξη της παράτασης για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα που περιμένουν τους «ξεχασιάρηδες»

Πέθανε ο Μητροπολίτης Ικονίου, Θεόληπτος

Συναγερμός για δύο εξαφανίσεις ανηλίκων σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη