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18.06.2026 11:41

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Ο 65χρονος Ιταλός όρισε τεχνικό σύμβουλο για εξετάσεις DNA, επιμένει ότι είναι αθώος

18.06.2026 11:41
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Στην αθωότητά του εξακολουθεί να επιμένει ο 65χρονος Ιταλός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο.

Ο 65χρονος όρισε τεχνικό σύμβουλο για να ελέγξει εξετάσεις DNA, αφού κατέθεσε επίσημο αίτημα μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του.

Σύμφωνα με το tempo24, την υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο αναλαμβάνει γνωστός γενετιστής και πραγματογνώμονας, ο οποίος στο παρελθόν με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικών μέσων, κατάφερε να εισφέρει τα κρίσιμα στοιχεία που αποκάλυψαν το έγκλημα με θύμα τον 26χρονο Μάριο Παπαγεωργίου, που είχε εξαφανιστεί τον Αύγουστο του 2012.

Όπως αναφέρεται, o ειδικός τεχνικός σύμβουλος μαζί με την επιστημονική του ομάδα πρόκειται να παρακολουθήσουν εξονυχιστικά όλες τις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, τις αναλύσεις δειγμάτων DNA, καθώς και τα ιατροδικαστικά ευρήματα που έχουν διενεργηθεί, με σκοπό τη διασφάλιση της απόλυτης εγκυρότητας των στοιχείων.

Ο 65χρονος επιμένει στην αθωότητά του

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης γυναίκας, επιμένει σθεναρά στην αθωότητά του και, σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράζει διαρκώς το έντονο ενδιαφέρον του για την πορεία των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε με μαχαίρι και βρέθηκε μαζί με τον 26χρονο γιο της μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου, η αδερφή της έχει ήδη κινηθεί νομικά, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Στο μεταξύ χθες ο μάρτυρας κλειδί φίλος του ζευγαριού που έφτασε πρώτος στο σημείο όπου συνέβη το διπλό φονικό μάνας και γιου, έδωσε χθες συμπληρωματική κατάθεση στην δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται πως ο 65χρονος πήρε τηλέφωνο τον φίλο του πριν την αστυνομία και ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σπίτι που διαπράχθηκε το έγκλημα.

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ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 12:31
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