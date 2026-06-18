Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του Ιταλού ή DNA στα νύχια του

Περίπλοκη τροπή παίρνει η υπόθεση διπλής δολοφονίας της μητέρας και του γιου στο Αίγιο με βασικό κατηγορούμενο τον 65χρονο Ιταλό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν DNA στα νύχια του Ιταλού, ούτε αίμα στα ρούχα του, ενώ δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματά του ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι, που χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό.

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εξιχνιάσει πολύκροτες υποθέσεις. Ο σύμβουλος με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα θα παρακολουθήσει τις εξετάσεις και τις αναλύσεις.

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