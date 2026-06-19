Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, Συμεών: Δεν ζητήσαμε ποτέ αύξηση αποδοχών – Να αποσυρθεί η διάταξη

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Για «διασυρμό» κάνει λόγο ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, Συμεών ο οποίος διαψεύδει ότι υπήρξε επίσημο αίτημα των ιεραρχών για άυξηση των αποσοχών τους.
«Οὐδέποτε σέ σύνοδο ἐτέθη ἤ διατυπώθηκε γραπτῶς ἀπό κάποιον Ἱεράρχη δημοσίως αἴτημα αὐξήσεως τῶν ἀποδοχῶν μας. Ἑπομένως τό λεχθέν ἀπό ἐπίσημα χείλη ὅτι αὐτό ἀποτελοῦσε «πάγιο αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας», δέν εἶναι ἀληθές» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Συμεών που ζητά παράλληλα να αποσυρθεί η διάταξη.
Όλη η δήλωση του Μητροπολίτη
«Προβληματίστηκα πολύ ἄν ἔπρεπε νά γράψω κάτι ἤ νά σιωπήσω γιά τό ζήτημα τῆς κυβερνητικῆς πρωτοβουλίας γιά τήν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν Μητροπολιτῶν, τό ὁποῖο αὐτές τίς μέρες τόσο θόρυβο προκαλεῖ.
Ἡ ἐπίμονη ὅμως σύσταση προσώπου πού μέ περιβάλλει μέ βαθύ σεβασμό καί πολλή ἀγάπη μέ ἀνάγκασε τελικά νά παραμερίσω τούς δισταγμούς μου καί νά χαράξω τίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν.
1. Διανύω τό 24ο ἔτος τῆς ἀρχιερατείας μου. Οὐδέποτε σέ σύνοδο ἐτέθη ἤ διατυπώθηκε γραπτῶς ἀπό κάποιον Ἱεράρχη δημοσίως αἴτημα αὐξήσεως τῶν ἀποδοχῶν μας. Ἑπομένως τό λεχθέν ἀπό ἐπίσημα χείλη ὅτι αὐτό ἀποτελοῦσε «πάγιο αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας», δέν εἶναι ἀληθές.
2. Ὅτι δέν ἀντιστοιχοῦν οἱ ἀποδοχές μας στή θέση καί στήν τιμή πού ἀνέκαθεν ἀποδίδει ἡ Πολιτεία, στό ὑφιστάμενο πλαίσιο σχέσεων, πρός τό λειτούργημά μας εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό.
Κανείς ὅμως ἀπό μᾶς τούς ἀρχιερεῖς δέν διανοήθηκε αὐτό νά τό ἀπαιτήσει. Τώρα ἄν στίς ἐπικοινωνίες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν πρωθυπουργό, ὁ πρῶτος χαριτολογώντας «ἀπείλησε» νά μεταπηδήσει στό Ἰσλάμ καί νά …γίνει «μουφτῆς» (ἐπειδή οἱ ἕλληνες μουφτῆδες ἀμείβονται κατά πολύ ὑψηλότερα ἀπό τούς Μητροπολίτες) καί ὁ πρωθυπουργός «φοβήθηκε» μήπως κοντά στά ἄλλα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει θά τοῦ τύχαινε καί αὐτό, δέν μπορῶ νά γνωρίζω…
3. Δυστυχῶς τό πολιτικό κατεστημένο τοῦ τόπου μας ὅλων τῶν χρωμάτων χαίρεται ὅταν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο καί ἀφορμή πλήττεται τό κύρος τῶν ἐπισκόπων. Ἔτσι καί τώρα ἡ πρόταση γιά αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τῶν Ἱεραρχῶν σήκωσε ὁλόκληρο κουρνιαχτό. Βουΐζει τό διαδίκτυο. Οἱ πάντες μέ πολλή χολή σπεύδουν νά ἐκφέρουν γνώμη. Ἀπρόσμενη ἐπιτυχία τῶν κομματικῶν ἐπικοινωνιολόγων! Ἔστρεψαν τήν προσοχή τῆς κοινῆς γνώμης ἀπό τά φλέγοντα ζητήματα τῆς κοινωνίας στήν αὔξηση τῶν ἀρχιερατικῶν ἀποδοχῶν! Τῶν ἐπικοινωνιολόγων λοιπόν οἱ ἀμοιβές θά πρέπει νά πολλαπλασιαστοῦν!
4. Ἀπό τό μυαλό κάποιων ἴσως πέρασε καί ἡ πονηρή σκέψη ὅτι μέ τή συγκεκριμένη πρόταση «θά φέρουμε σέ ἀντιπαράθεση τό σῶμα τῶν πρεσβυτέρων-ἐφημερίων πρός τούς Μητροπολίτες τους. Ἑπομένως κι ἀπ᾽ αὐτό κερδίζουμε»!
5. Ὁ κυριότερος λόγος ὅμως φαίνεται πώς εἶναι —ἐν ὄψει ἐκλογῶν— νά λησμονηθεῖ ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας (καί φυσικά τῶν Ἱεραρχῶν) στό νόμο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἀντιλαμβάνονται οἱ κυβερνῶντες ὅτι αὐτό τό ζήτημα γιά τήν Ἐκκλησία δέν ἔχει κλείσει. Προσβάλλει τό ἦθος της. Τήν εὐαγγελική διδασκαλία. Τό μυστήριο τοῦ Γάμου. Τόν θεσμό τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι δύσκολο νά λησμονηθεῖ.
Τί θά μποροῦσε, λοιπόν, νά βοηθήσει νά ξεχαστοῦν ἡ στάση, ἡ ψῆφος καί τά καμώματα πολλῶν; Νά κλείσουν τά στόματα τῶν ἀρχιερέων μέ τήν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τους γιά νά σταματήσουν νά τό θυμίζουν καί νά ἐπηρεάζουν τούς χριστιανούς, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
6. Κοντά σέ ὅλα αὐτά καί κάποιοι ἐξ ἡμῶν βγῆκαν στούς ἐξῶστες νά «ἀπολογηθοῦν» γιά τό τί κάνουν ἤ τί θά κάνουν μέ τίς αὐξημένες 90% (!) ἀποδοχές τους, λησμονώντας τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ «μή γνώτω…» (Ματθ. 6,3). Ἀχρείαστες ἐξηγήσεις!
«Τῶν φρονίμων ὀλίγα!» Πάραυτα ἡ συγκεκριμένη διάταξη νά ἀποσυρθεῖ! Νά μή φτάσει στή Βουλή! Ὄχι κι ἄλλος διασυρμός!».
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