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16.06.2026 12:28

Μητροπολίτης Κυθήρων: Θα διαθέσω την αύξηση του μισθού μου για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και γιατρών

16.06.2026 12:28
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«Βρέθηκα μπροστά σε αυτή την απόφαση της κυβερνήσεως αλλά σκέφτηκα ότι υπάρχουν τόσες άλλες ανάγκες». Τα παραπάνω ανέφερε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ.

Ο Σεραφείμ έχει εκφράσει την πρόθεσή του να διαθέσει σχεδόν το σύνολο της αύξησης των αποδοχών του, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, για τη δημιουργία καταλυμάτων στέγασης εκπαιδευτικών και γιατρών στα Κύθηρα.

Η ανακοίνωσή του έγινε τις ημέρες που ανακοινώθηκαν οι αυξήσεις στις αποδοχές των Αρχιερέων.

«Σκέφτηκα ότι υπάρχουν τόσες άλλες ανάγκες, έχουμε πολλούς χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, έχουμε νεοδιόριστους καθηγητές έχουμε τόσα άλλα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ καυτά και σκέφτηκα ότι δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο, θα ήθελα με αυτά να ικανοποιήσω κάποιες αδήριτες και βασικές ανάγκες εδώ στο νησί» είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό και συμπλήρωσε:

«Εδώ και ένα εξάμηνο έχουμε ιδρύσει μια ΜΚΟ «Φιλοστοργία» και αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε δύο τομείς του νησιού, την υγεία και την παιδεία.

Έχουμε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος το οποίο έγινε σε μοναστηριακό κτήμα του Αγ. Θεοδώρου που προσφέραμε όταν ήρθα πριν από 20 χρόνια το οποίο έχει 14 θέσεις γιατρών και τώρα είναι 4 και φεύγουν οι δύο.

Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ γιατί προκηρύσσονται κάποιες θέσεις, έρχονται οι άνθρωποι βλέπουν ότι δεν έχουν τρόπο να μείνουν σε σπίτια φθηνά να μπορέσουν να επιβιώσουν και δεν προτιμούν τον τόπο και φεύγουν.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους καθηγητές, ένας νεοδιόριστος καθηγητής να δίνει 500-600€ για το ενοίκιο τι θα του μείνει;

Αυτά τα δύο μας απασχόλησαν πολύ εμάς στην τοπική εκκλησία και ιδρύσαμε αυτό τον σύλλογο… έρχεται τώρα αυτή η αύξηση και αμέσως σκέφτηκα ότι δεν μου χρειάζεται κάτι παραπάνω να τα δώσουμε εκεί.

Δεν λύνω έτσι το πρόβλημα αλλά αυτό είναι ένα προζύμι.

Ερωτηθείς αν γνωρίζει ότι οι αυξήσεις των απολαβών των Μητροπολιτών απάντησε ότι «ανάγκες έχουμε αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλες. Να κοιτάμε και προς τα κάτω όχι μόνο προς τα πάνω μόνο.

Προς τα κάτω είναι χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, είναι τόσες περιπτώσεις
Για μένα τα χρήματα είναι υπερ αρκετά αυτά που είναι, δεν έχω προσωπικά έξοδα.

Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, πως θα τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους; Τι θα τους πούμε; Για αυτό σκέφτηκα να τα δώσω εδώ στον τόπο μας, αν αυτό ευδοκιμήσει και πετύχει θα είναι μεγάλη υπόθεση για να έχουμε γιατρούς και εκπαιδευτικούς» συμπλήρωσε.

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