Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν σήμερα στα Αγγλικά

Στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη (16/6), οι μαθητές της Γ’ Λυκείου στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης είχε οριστεί για τις 10:00 και οι υποψήφιοι έπρεπε να προσέλθουν στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 9:30.

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στα Αγγλικά:

Αυτή την εβδομάδα, οι εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με το Ελεύθερο (Τετάρτη 17 Ιουνίου) και Γραμμικό Σχέδιο (Πέμπτη 18 Ιουνίου), τα Γερμανικά (Παρασκευή 19 Ιουνίου) και τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Σάββατο 20 Ιουνίου).

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με τα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δευτέρα 22 Ιουνίου), Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, ενώ των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες. Για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά). Για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που έχει ώρα έναρξης εξέτασης στις 10:00, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 9:30.

Τέλος, υπενθυμίζεται ακόμη, ότι άρχισε χθες, Δευτέρα 15 Ιουνίου, και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

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