Συμπλοκή με έναν τραυματία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 33χρονου, υπηκόου Συρίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια συμπλοκής 28χρονος ομοεθνής του φέρεται να τον τραυμάτισε στην ωμοπλάτη και στον αυχένα. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

Ο 28χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: «Πελάτισσες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 3.300 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη περιπτέρου με λεία… παγωτά, χειροπέδες σε τρεις ανήλικους

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κρύφτηκε σε… ρεματιά μετά από τροχαίο