Θεσσαλονίκη: «Πελάτισσες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 3.300 ευρώ

Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο από κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο γυναικών- 33 και 48 ετών αντίστοιχα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο γυναίκες μπήκαν στο κατάστημα προσποιούμενες τις πελάτισσες κι αφαίρεσαν μία λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με ημιπολύτιμους λίθους, καθώς κι ένα μενταγιόν, συνολικής αξίας 3.300 ευρώ.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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