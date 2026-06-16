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ΕΛΛΑΔΑ

16.06.2026 11:32

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα ενημέρωσης μέσω sms για τα αποτελέσματα

16.06.2026 11:32
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Τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν ότι από σήμερα, Τρίτη 16/6/2026, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα https://smsresults.minedu.gov.gr/ προκειμένου όλοι οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα (sms) με τα αποτελέσματα.

Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (SMS) για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουνίου. Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One Time Password) που θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά με τα γνωστά από τα προηγούμενα χρόνια μέσα ενημέρωσης.

Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

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