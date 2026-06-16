Επεισόδιο μεταξύ εννέα ατόμων σημειώθηκε στην Πλατεία Ηρώων στην Αργυρούπολη, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, τα οποία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο ημεδαπούς και έναν Ρώσο υπήκοο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής.

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