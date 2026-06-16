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16.06.2026 10:26

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Οι συναντήσεις του δράστη με ψυχολόγο στο στόχαστρο των Αρχών – Δεν άντεχε την ιδέα του χωρισμού και την σκότωσε

16.06.2026 10:26
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Οι συνεδρίες του αστυνομικού που σκότωσε την γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε στη Δράμα, μπαίνουν στο στόχαστρο των Αρχών.

Ο αστυνομικός δολοφόνησε την γυναίκα του στην Δράμα με 8 μαχαιριές και μετά αφού πήρε το υπηρεσιακό του όπλο, πήγε σε ερημική περιοχή και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο δράστης και αυτόχειρας προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τον θυμό του και να διαχειριστεί το γεγονός ότι η σύζυγός του ήθελε να χωρίσουν,αλλά αρνούνταν να το δεχτεί, όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό και ζήτησε βοήθεια» είπε για την απόφασή του να πάει αρχικά σε ψυχολόγο.

Ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε «δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του», τόνισε πως είναι υπό έρευνα αν λάμβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή.

«Ποτέ δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ήταν λειτουργικοί στην υπηρεσία, δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι, δεν μας έχει αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης» πρόσθεσε η Δημογλίδου για τον αυτόχειρα και το θύμα.

Επίσης, σήμερα αναμένεται και η έκθεση του ιατροδικαστή στη σορό της γυναίκας. Το θύμα βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι της από τον γιο της, με 8 μαχαιριές σε πλάτη και πλευρά, με το μαχαίρι με το οποίο την δολοφόνησε, να είναι παρατημένο δίπλα της.

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