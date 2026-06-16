Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού (Video)

Στο νοσοκομείο Αττικόν εισήχθη η Μάρω Κοντού η οποία νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας ότι η αγαπημένη ηθοποιός έφτασε τη Δευτέρα (15/6) στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικόν, καθώς αντιμετωπίζει ένα ένα πνευμονολογικό πρόβλημα.

Όπως είπε, παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις και λαμβάνει θεραπευτική αγωγή, ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση σοβαρή.

«Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο «Buongiorno».

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