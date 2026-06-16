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16.06.2026 10:17

Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά

16.06.2026 10:17
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αρχείου

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά, όταν μία 45χρονη υπήκοος Τσεχίας έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε8.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που βρίσκονταν στο σημείο, τα οποία έριξαν σωσίβιο στη γυναίκα και, δίνοντάς της οδηγίες, κατάφεραν να την κατευθύνουν προς την προβλήτα. Στη συνέχεια την ανέσυραν με ασφάλεια από το νερό.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

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