Τραυματίστηκε σέρφερ στους Λειψούς, μεταφέρθηκε στην Κάλυμνο

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Ένας 49χρονος Ολλανδός, επιβάτης ιδιωτικού σκάφους αναψυχής τραυματίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή Τουρκομνήμα Λειψών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, ο 49χρονος τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια χειρισμού ηλεκτρικής σανίδας σερφ (flying surfboard).
Ο τραυματίας διακομίστηκε με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι της Καλύμνου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ.
Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό των Λειψών.
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