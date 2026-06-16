Τραυματίστηκε σέρφερ στους Λειψούς, μεταφέρθηκε στην Κάλυμνο

Ένας 49χρονος Ολλανδός, επιβάτης ιδιωτικού σκάφους αναψυχής τραυματίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή Τουρκομνήμα Λειψών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, ο 49χρονος τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια χειρισμού ηλεκτρικής σανίδας σερφ (flying surfboard).

Ο τραυματίας διακομίστηκε με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι της Καλύμνου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό των Λειψών.

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