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16.06.2026 10:03

Τραυματίστηκε σέρφερ στους Λειψούς, μεταφέρθηκε στην Κάλυμνο

16.06.2026 10:03
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αρχείου Unsplash

Ένας 49χρονος Ολλανδός, επιβάτης ιδιωτικού σκάφους αναψυχής τραυματίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή Τουρκομνήμα Λειψών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, ο 49χρονος τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια χειρισμού ηλεκτρικής σανίδας σερφ (flying surfboard).

Ο τραυματίας διακομίστηκε με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι της Καλύμνου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό των Λειψών.

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