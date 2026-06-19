Εργατικό δυστύχημα στην Πρέβεζα: Νεκρός 57χρονος – Έπεσε από οικοδομή

Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη στην Πρέβεζα, όταν ένας 57χρονος εργάτης έπεσε από οικοδομή και σκοτώθηκε.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news, χθες το μεσημέρι ο 57χρονος, ενώ εκτελούσε εργασίες σε οικοδομή στο Καναλάκι Πρέβεζας, έπεσε από τον πρώτο όροφο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο άτυχος άνδρας διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πρέβεζας λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στo Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Γιάννενα, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών στην οικοδομή, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

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