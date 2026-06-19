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19.06.2026 15:46

Τραγωδία στα Χανιά: 17χρονος τουρίστας που αγνοούνταν εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

19.06.2026 15:46
Limeniko

Νεκρός στην περιοχή του Κλαδισού στα Χανιά εντοπίστηκε 17χρονος τουρίστας που είχε εξαφανιστεί

Ο 17χρονος κολυμπούσε μαζί με τον φίλο του, όταν ξαφνικά χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Στην κινητοποίηση για τον εντοπισμό του συμμετείχαν δύο πλοία του Λιμενικού μαζί, ένα της FRONTEX και παραπλέοντα σκάφη.

Λίγη ώρα αργότερα ναυαγοσώστες εντόπισαν το σώμα του στη θάλασσα και τον ανέσυραν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του. 

 Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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