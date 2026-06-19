Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι: «Σκοτώθηκε σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης»

«Πρόκειται για μια τραγωδία που ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης και αγγίζει τον πυρήνα ολόκληρης της κοινωνίας.

Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης».

Με αυτά τα λόγια ο εισαγγελέας Αντώνιος Κασάπης, άνοιξε την αγόρευσή του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, του παιδιού που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι.

Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου.

Σύμφωνα με στοιχεία του παραπεμπτικού βουλεύματος, ο 11χρονος μαθητής της 5ης δημοτικού χτυπήθηκε από «αδέσποτη» σφαίρα τον Ιούνιο του 2017 ενώ περίμενε να ξεκινήσει γιορτή με θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Ξαφνικά, όμως, το μικρό αγόρι έπεσε αναίσθητο στο έδαφος και έντρομοι οι συμμαθητές του που ήταν δίπλα του ειδοποίησαν την μητέρα του, η οποία βρίσκονταν στο χώρο καθώς ήταν η δασκάλα της 5ης δημοτικού και η δασκάλα του γιου της!

Στο σχολείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο ΓΝΑ «Αγία Σοφία», όπου και κατέληξε κάποιες ώρες αργότερα.

Από την νεκροψία προέκυψε ότι ο θάνατος του 11χρονου προήλθε από βολίδα όπλου, που του είχε προκαλέσει ωστική βλάβη στον εγκέφαλο.

Εννέα χρόνια μετά την απίστευτη αυτή υπόθεση, στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δυο άνδρες οι οποίοι φέρονται ως οι δράστες άσκοπων πυροβολισμών που είχαν ως αποτέλεσμα το τραγικό χαμό του παιδιού.

Ο πρώτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και οι δύο γνώριζαν πως οι πράξεις τους – δηλαδή οι πυροβολισμοί – ενδέχεται να προκαλούσαν το θάνατο κάποιου παρευρισκομένου στην ευρύτερη πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Το σχολείο άλλωστε που φοιτούσε ο μικρός Μάριος απείχε μόλις δυο χιλιόμετρα από το σημείο που εκείνοι πυροβολούσαν.

Κατά τη σημερινή αγόρευση του στη ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απορρίπτοντας εξαρχής κάθε ενδεχόμενο αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Όπως τόνισε, η συμπεριφορά που οδήγησε στην τραγωδία δεν συνοδεύτηκε ποτέ από έμπρακτη μεταμέλεια, ενώ παρόμοια περιστατικά εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή.

Αντίθετα, για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή του, εξηγώντας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται εμπίπτουν στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας, η οποία, λόγω της κατάργησης της σχετικής ποινικής διάταξης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να θεμελιώσει ποινική ευθύνη.

Μάλιστα, ο κ. Κασάπης δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η υπόθεση χρειάστηκε σχεδόν μία δεκαετία για να φτάσει στην τελική δικαστική κρίση.

Ανατρέχοντας στις πρώτες του σκέψεις όταν μελέτησε τη δικογραφία, ανέφερε πως του ήρθαν στο μυαλό διδάγματα της αρχαιότητας.

Επικαλέστηκε τον Κροίσο και τον Ηρόδοτο, επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι αρχαίοι συγγραφείς μιλούσαν για το παράλογο της απώλειας των νέων ανθρώπων και για τη βαθιά αδικία που συνιστά για έναν γονέα να θάβει το παιδί του.

«Ήταν η ρήση του Κροίσου που έλεγε ότι κανείς δεν είναι τόσο ανόητος να προτιμάει τον πόλεμο σε καιρό ειρήνης. Και ήταν και ο Ηρόδοτος που έλεγε πως είναι πάντοτε άδικο ο γονέας να θάβει το παιδί του, ανατρέπει τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Και οι δύο αρχαίοι αναφερόταν σε πεσόντες στον πόλεμο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στρέφοντας το βλέμμα του σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που εξακολουθεί να επιμένει, στάθηκε ιδιαίτερα στους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γλεντιών και εορτασμών.

Με αιχμηρό λόγο χαρακτήρισε τη συνήθεια αυτή ένδειξη ανασφάλειας και επίδειξης δύναμης, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση όπλων για λόγους διασκέδασης αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες εκφάνσεις κοινωνικής παθογένειας.

«Δεν αρκεί μόνο η εφαρμογή του νόμου», ανέφερε, «αλλά απαιτείται και αλλαγή νοοτροπίας».

«Η γιορτή που εξελιχθηκε σε εφιάλτη»

Ανασυνθέτοντας καρέ-καρέ τα γεγονότα του μοιραίου απογεύματος, περιέγραψε τη σκηνή που εκτυλίχθηκε στην αυλή του σχολείου.

Μια γιορτή γεμάτη παιδιά, γονείς και χαμόγελα μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη.

Ο μικρός Μάριος κατέρρευσε ξαφνικά, ενώ κανείς δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις απέδωσαν τον τραυματισμό σε πτώση, μέχρι που η νεκροψία αποκάλυψε τη φρικτή αλήθεια.

Μια σφαίρα είχε διαπεράσει το κρανίο του παιδιού, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα τον εισαγγελέα τα στοιχεία της δικογραφίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι την ίδια ώρα, σε γειτονικά σπίτια, βρίσκονταν σε εξέλιξη γιορτές με δυνατή μουσική, κατανάλωση αλκοόλ και άσκοπους πυροβολισμούς στον αέρα.

Όπως επισήμανε, το γεγονός αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν από τους εμπλεκόμενους, ενώ όλοι οι μάρτυρες επιβεβαιώνουν πως ακούστηκαν πυροβολισμοί, χωρίς ωστόσο να μπορούν ή να θέλουν να προσδιορίσουν ποιος τράβηξε τη σκανδάλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κασάπης στο γεγονός ότι το γλέντι οργανώθηκε με αφορμή οικογενειακή υπόθεση του κατηγορούμενου, ενώ οι σφαίρες που εκτοξεύτηκαν κατέληξαν σε ταράτσες, παντζούρια του σχολείου και, τελικά, στο κεφάλι του άτυχου παιδιού.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση, όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμη και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή.

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