Καταγγελία-σοκ στη Λάρισα: Αδελφή θύματος των Τεμπών λέει ότι είδε δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή (Video)

Ανατριχίλα προκαλεί καταγγελία γυναίκας που ζει κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, η οποία ανέφερε ότι είδε από το μπαλκόνι της δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή.

Η Χρυσούλα Χλωρού, η οποία «έχασε» την αδελφή της στο δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, περιγράφοντας το περιστατικό, ενώ αναφέρθηκε και σε σχετικό διάλογο που είχε με υπάλληλο του ΟΣΕ.

Η ίδια σημείωσε ότι από το μπαλκόνι της έχει απευθείας θέα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Όπως είπε, το βράδυ της Πέμπτης, 18/6, παρατήρησε δύο συρμούς να βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης στην ίδια γραμμή, κάτι που της προκάλεσε έντονη ανησυχία.

«Μεταξύ 8 και 10 στο βράδυ, καθόμουν με δύο φίλες μου στο μπαλκόνι. Άκουσα το τρένο να ξεκινάει από τον σταθμό της Λάρισας, γιατί είναι πολύ κοντά. Φυσικά είναι κάτι συνηθισμένο για εμένα, γιατί περνάει ακριβώς από μπροστά. Δεν έδωσα σημασία το πόσο κοντά ήταν», σημείωσε αρχικά η κ. Χλωρού.

Όπως περιέγραψε, ένα ηχητικό σήμα από ένα δεύτερο τρένο ήταν εκείνο που της τράβηξε την προσοχή: «Εκείνη τη στιγμή άκουσα και άλλο τρένο με σφύριγμα από την αντίθετη κατεύθυνση. Μου φάνηκε λίγο περίεργο και ξαφνικά βλέπω το τρένο που ερχόταν από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη να σταματά, το άλλο το τρένο να σταματά μπροστά στο σπίτι μου και μετά να κάνει οπισθοπορεία. Το τρένο που πήγαινε προς τη Θεσσαλονίκη να ξαναγυρίζει στον σταθμό και το άλλο τρένο να το ακολουθεί».

Η Χρυσούλα Χλωρού σημείωσε ότι το περιστατικό την τρόμαξε, ενώ επανέφερε μνήμες από την τραγωδία του Φεβρουαρίου του 2023. «Καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή σαν λούπα ξαναγύρισαν όλα στο μυαλό μου, ό,τι έγινε με την αδερφή μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Δύο τρένα στην ίδια γραμμή το ένα απέναντι απ’ το άλλο, και αυτή τη φορά ήταν στον αστικό ιστό και πήγαιναν σιγά. Αυτή τη φορά σταμάτησαν. Αν είχε φύγει η αμαξοστοιχία από τη Λάρισα λίγο νωρίτερα; Αν είχε καθυστερήσει η αμαξοστοιχία από Θεσσαλονίκη, [και είχε φύγει] λίγο αργότερα; Πού θα συναντιόντουσαν αυτά τα τρένα και με τι ταχύτητα; Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα», πρόσθεσε.

Οι απαντήσεις του ΟΣΕ

Στη συνέχεια, η ίδια περιέγραψε την επικοινωνία που είχε με υπάλληλο του ΟΣΕ, όταν μετέβη στον σταθμό για να ρωτήσει τι συνέβη.

«Σήμερα πήγα στο σταθμό να ζητήσω εξήγηση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε θέλω εξήγηση γιατί έγινε αυτό μπροστά στο σπίτι μου, μπροστά στα μάτια μου», ανέφερε και συνέχισε: «Λοιπόν, απάντηση πρώτη: “Δεν είδατε καλά”. Απάντηση δεύτερη: “Δεν υπάρχουν τρένα μεταξύ 8 και 10”. Απάντηση τρίτη: “Δεν ξέρετε τη δουλειά μας. Η μηχανή πήγαινε εκτός της πόλεως. Έπρεπε να βγει μετά το Πασάγιο Βόλου και να ξαναγυρίσει να πάρει το τρένο”… Απάντηση τέταρτη: “Κυρία μου κάνετε φασαρία και σας παρακαλώ να αποχωρήσετε”. Αυτές ήταν οι απαντήσεις που πήρα».

Κληθείσα να απαντήσει σε όσους ενδέχεται να αμφισβητήσουν τα λεγόμενά της, η Χρυσούλα Χλωρού τόνισε: «Δεν φαντάστηκα κάτι, γιατί δεν ήμουν μόνη μου. Υπήρχαν άλλες δύο κυρίες στην ίδια ηλικία με εμένα».

Παράλληλα πρόσθεσε: «Ξέρετε το δυστύχημα είναι ότι εμείς της μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουμε τα αντανακλαστικά να σηκώσουμε το κινητό και να τραβήξουμε βίντεο. Δυστυχώς στο ξάφνιασμα της στιγμής, σηκώθηκα πάνω και είπα “είναι στην ίδια γραμμή”. Αυτό μόνο μπόρεσα να πω. Όλα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι αποστάσεις είναι μικρές. Δεν έχω κανένα λόγο να φανταστώ κάτι τέτοιο ή να καταγγείλω κάτι τέτοιο».

«Το μόνο που με ωθεί είναι ο φόβος μου για να μην επαναληφθούν τα Τέμπη. Τα πονάω τα τρένα. Τα τρένα δεν σκότωσαν την αδερφή μου. Τα βαγόνια και οι μηχανές δεν σκότωσαν την αδερφή μου. Οι άνθρωποι, το ανθρώπινο λάθος, η ανθρώπινη αδιαφορία και η ανθρώπινη απληστία τη σκότωσαν μαζί με τόσους άλλους ανθρώπους. Και δεν θέλω να επαναληφθεί αυτό. Θα ήθελα απαντήσεις», τόνισε η ίδια.

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